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Yerel Denizden erkek cesedi çıktı!
Yerel

Denizden erkek cesedi çıktı!

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizden çıkan erkek cesedi polisi harekete geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 16:16:00 -
Denizden erkek cesedi çıktı!

Antalya'nın Kemer ilçesi, Kocaburun mevkii ile Kiriş Mahallesi'nin 500 metre açığında tekne ile gezen vatandaşlar, saat 13.00 sıralarında denizde erkek cesedi görüp İlçe Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cesedi karaya çıkarıp, G-Marina'daki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi. Cumhuriyet Savcısı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset, Kemer Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

DHA'nın haberine göre, cesedin, 11 Mart’ta Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerde ayakkabısının teki, şapka ve kulaklığı bulunan Ramazan Özkan'a ait olabileceği değerlendiriliyor. Özkan'ın yakınlarının teşhis için çağrılması bekleniyor.

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