Denizden çıkanlar şok etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl 5’incisi düzenlenen deniz dibi temizliğinde yaklaşık 500 kilo çöp çıktı. Çıkan çöplerin arasında en ilginç olanları ise küvet, klozet ve bir bidon zeytin oldu.

“Denize en çok mavi yakışır sloganıyla” yola çıkan Bodrum Belediyesi, bu yıl deniz dibi temizliğinin 5’incisini düzenledi. 2015 yılında başlayan ve her yıl Şubat ayında başlayıp Mayıs ayına kadar devam eden deniz dibi temizliği bu yıl Bitez Sahili’nde başladı. Bodrum’daki tüm koyları gezerek deniz dibi temizliği yapan ekipler bu yılda temizliğe devam etti. Bodrum Belediye çalışanlarından gönüllü 11 kişi Bitez Sahili’nde dalış yaptı. Yaklaşık 3 saat boyunca deniz dibini pırıl pırıl yapan ekip elleriyle topladıkları çöpleri karaya çıkardı. 2015 yılında yaklaşık bin 500 kg çöp çıkarılan koyda bu yıl yaklaşık 500 kilogram atık ve çöp çıkarıldı.

Çıkan çöpler şaşırttı

Çöplerin arasından canlı ve ölü balıklar ve birçok deniz canlısı da çıktı. Yaşayan balıkları denize geri atan ekipler bazılarını file poşetlerle karaya çıkarırken bazılarını ise elleriyle tekneye yükleyip karaya getirdi. Kırılmış klozetten, küvete, araba lastiğinden, şişeye bir çok atık çöp gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çıkan çöplerin arasından bulunan bir vidon zeytin ise dikkatlerden kaçmadı.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma Müdür Yardımcısı Engin Doğan, deniz dibindeki çöplerin azaldığını ifade ederek "Etkinliğimiz 2015 yılından beri devam etmekte. Bu yıl 5’incisini düzenliyoruz. Bitez koyundan da 2015 yılın da bin 200 kilogram çöp çıkmıştı. Bu yıl ise toplam 400 kilograma kadar düştü çöp miktarı. Denizden çok değişik atıklar çıkıyor. Zeytinden, küvete kadar ilginç materyallerlekarşılaşıyoruz. Bu atıkların atılması lazım denizlere bizde bu atıkları temizliyoruz. Tatile gelen yerli ve yabancı turistleri en iyi şekilde karşılamak istiyoruz. Bu faaliyeti belediyeden gönüllü 17 dalgıcımızla yürütüyoruz. Bugün buraya 11 dalgıcımızla geldik ve Bitez koyunu temizledik” dedi.