Denizde ölüm kalım mücadelesi: Köpekle 45 dakika boğuştu!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Harem sahilinde yüzen Yunus Torpil, yoldan geçen bir kadının başıboş bıraktığı köpek tarafından saldırıya uğradı. 45 dakika boyunca denizde köpekle boğuşan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün sabah saat 07.30 sıralarında Harem Sahil Yolu üzerinde gerçekleşti. Yunus Torpil, denize girip yüzmeye başladı. Bir süre sonra, olay yerine gelen bir kadın, Alman Kurdu cinsi köpeğini serbest bıraktı. Denize atlayan köpek, Yunus Torpil'in peşine düştü; saldırmak için uzun süre kovaladı. Yunus Torpil, yüzerek uzaklaştı, kadın da köpeği kıyıya geri çağırdı.

"45 dakika boyunca kovaladı, boğulma tehlikesi geçirdim"

Bir süre sonra, kadın köpeği tekrar denize bıraktı. 45 dakika boyunca kovaladığı Yunus Torpil boğulma tehlikesi geçirdi. Köpek, talihsiz adamın kulağını ve orta parmağını ısırdı. Vücudunun birçok noktasını ise çizdi. Köpeğin sahibi kadın ve yanındaki erkek şahıs olay yerinden kaçarken, Yunus Torpil hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili, şiddet gördüğüne dair doktordan rapor alan Torpil, köpeğin sahibi kadından şikayetçi oldu.

"Gücüm kesildi, batmaya başladı"

Yunus Torpil, olay hakkında açıklama yaptı. Torpil, şunları söyledi:

"Sabah 7.30 da su ürünleri kooperatifinin harem tarafında Boğaz'da yüzmek için hazırlandım. Sık sık bu saatlerde burada yüzüyorum. Suya girmeden bir ihtiyar kadın Alman kurt köpeği ile yaklaştı. Köpeği salıverdi. Yanımdan geçerek denize girdi. Yüzerek daire çizip çıktı. Arkadan ben denize girdim. Peşimden köpek girdi. birinci raund olarak dövüşmeye başladık. Kadına 'Köpeği çağır yüzmeme izin vermiyor beni yoruyor' diye bağırdım. 'Oğlum bak baban da geliyor gel' diye seslenerek köpeği sudan çıkardı. 5-10 metre açıklıkta takriben 5 dakika dövüştük. Her zamanki gibi açılmaya başladım. Geri dönüp baktığımda köpeğin tekrar denize salındığını gördüm. Korunmak için hızlı açılmaya başladım. Beni yakaladı. Tekrar dövüşmeye başladım. Dövüşe dövüşe sahile çıkmaya çalışıyordum. Bu arada köpeğin babası denen sanırım kocasının da geldiğini anladım. Gücüm kesilmişti. Batmaya başladım. Ümidimi kesmiştim. Yukarı doğru bakınca köpeğin bacaklarını gördüm. Uzanıp yakalayıp aşağı çektim. Ben su üstüne çıkarken o suya battı. Tekrar su üstüne çıkınca sanırım dövüşmeyi bırakıp sahile doğru yüzmeye başladı. Ben de kendi başıma kalınca yorgun ve yavaş bir şekilde sahile doğru yüzmeye başladım. Köpek benden iki üç dakika önce sahile ulaşmıştı. Ben sahile çıkınca yığılıp kaldım. Olay sırasında olay mahalline gelen arkadaşlar ilgilendiler, yaralarımdan kanamaları durdurdular. Ambulans çağırdılar. Ben kendime geldiğimde köpek ve sahipleri ortada yoktu. Kaçmışlardı. Tüm bu olayların 30-45 dakika sürdüğünü tahmin ediyorum. İlgili aile olay mahalline Üsküdar İskelesi tarafından gelmişti. Tahminim aynı yönde kaçmıştır. Başıma toplananlardan biri bu köpek iskele tarafında da benzer bir olaya sebep oldu. Kaçtım geldim buraya. Burada da ayni şeyle karşılaştım söylediğini duydum."

4 köpek türünü sahiplenenlere para cezası

TBMM'de kabul edilen Hayvanların Korunması Kanun teklifine, Pitbull, Japanese Tosa, Fila Braselio ve Dogo Argentino cinsi köpekleri ve bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bu türlerin ülkeye girişini, satışını ve reklamını yapanlara hayvan başına 11 bin TL para cezası verilecek.

Kaynak: Haber7