Denizde mahsur kalınca yakayı ele verdi!
Marmara Denizi'nde mahsur kalan bir şahsın, açıldığı tekneyi çaldığı belirlendi.
Çaldığı tekne ile Marmara Denizi'ne açılan şahıs, mahsur kalınca enselendi.
İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, takvimler 14 Ağustos'u gösterirken yardım çağrısı aldı. Marmara Denizi açıklarında mahsur kalan şahıs, Bandırma-Yenikapı seferini yapan deniz otobüsü görevlileri tarafından başlatılan çalışma kapsamında kurtarıldı.
112 sağlık ekiplerini istemedi
3 gündür çaldığı tekne içinde mahsur kalan şahsın, ekipler tarafından kurtarılarak vapura alındığı ve Yenikapı iskelesine ulaştırıldığını bildirildi. Şahsın 112 sağlık ekibi istemeyip olay yerinden uzaklaşması ise dikkatlerden kaçmadı.
Konuyla ilgili araştırma yapan ekipler, mahsur kalan teknenin 12 Ağustos tarihinde Kartal iskelesinden çalındığını tespit etti. Tekneyi çalan şahsın ise, denizde mahsur kalarak ekiplerden yardım isteyen kişi olduğu belirlendi.
Şantaj suçundan da arandığı saptandı!
Çalıntı tekne ile denize açılan şüpheli, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 17 Ağustos tarihinde gözaltına alındı.
Şantaj suçundan da firari olarak arandığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi.
Şüphelinin sevk edildiği mahkeme tarafından hırsızlık suçundan tutuklandığı ifade edildi.