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Aktüel Denizde mahsur kalan yavru ayı bakın nasıl kurtarıldı!
Aktüel

Denizde mahsur kalan yavru ayı bakın nasıl kurtarıldı!

Yeniakit Publisher
2023-10-19 20:44:00 -
Denizde mahsur kalan yavru ayı bakın nasıl kurtarıldı!

Giresun’un Keşap ilçesinde, denizde mahsur kalan yavru ayı, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. O anlar balıkçıların cep telefonuna yansıdı.

Giresun’un Keşap ilçesinde, denizde mahsur kalan yavru ayı, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. O anlar balıkçıların cep telefonuna yansıdı.


Keşap ilçesi Tepeköy Kulak mevkisinde çevrede yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde yüzen bir yavru ayı fark etti. Durumu haber alan yakındaki balıkçılar ise denizde yüzen yavru ayı için kurtarma çalışması başlattı. Karadan yaklaşık 200 metre açıkta dalgalara boğuşan yavru ayının yanına ulaşan balıkçılar, ağ ve balık kepçesi ile yavru ayıyı tekneye çıkardı. Karaya kadar ağ içerisinde götürülen yavru ayı, Doğu Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

KURTARMA ANI KAMERA

Karadan 200 metre açıkta balıkçılar tarafından kurtarılan yavru ayının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; dalgalar arasında yüzmeye çalışan yavru ayının balıkçılar tarafından kurtarılıp, tekneye çıkarılması yer aldı.


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