THY - 66 TL Ağustos - İzmir
0553 313 94 23

Denizde kalp krizi geçirip boğularak can verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, denizde yüzerken kalp krizi geçiren Nafiz Dönmez (60) boğuldu

09 Ağustos 2018 Perşembe 12:05
Denizde kalp krizi geçirip boğularak can verdi

Çenger Mahallesi'ndeki tatil sitesinde kalan Nafiz Dönmez, dün saat 15.00 sıralarında, yüzmek için denize girdi. Dönmez, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Sahildekiler ve cankurtaran tarafından denizden çıkarılarak, ilk müdahalesi yapılan Dönmez için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Dönmez'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Nafiz Dönmez'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 12:05
  1. Antalya
  2. kalp krizi
  3. boğulma vakaları
  4. boğularak can verdi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya ABD'ye fena patladı! 'Kesinlikle kabul edilemez'
    1. Rusya ABD'ye fena patladı! 'Kesinlikle..
    2. FB Bursaspor maçın hakemi kim oldu?
    3. Satış için gittiği tapu dairesinde şok..
    4. Kuzey Koreli bakan Tahran'da!..
    5. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    6. Berat Albayrak yeni ekonomi modelini..
    7. Fuat Oktay'dan sel felaketi açıklaması
    8. Süper Lig yarın başlıyor! İşte ilk..
    9. Ankara'da çay yüklü tır şarampole..
    10. Beşiktaş BJK Galatasaray GS derbi maçı..
    11. "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu..
    12. Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine..
    13. 'Taksit yasağı gözden geçirilecek'
    14. Şiddetli yağış: Belediyeler anons..
    15. Ümit Öztürk Galatasaray Ankaragücü..
    16. İstanbul'da uyuşturucuyu kaftana..
    17. Alarm verildi! Belediyeler halkı..
    18. Andaval Kilisesi'nde 22 yıldır devam..
    19. Uykusuz yola çıkmayın!
    20. MHP anket şirketleri için kanun..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları