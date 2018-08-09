Denizde kalp krizi geçirip boğularak can verdi

Çenger Mahallesi'ndeki tatil sitesinde kalan Nafiz Dönmez, dün saat 15.00 sıralarında, yüzmek için denize girdi. Dönmez, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Sahildekiler ve cankurtaran tarafından denizden çıkarılarak, ilk müdahalesi yapılan Dönmez için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Dönmez'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Nafiz Dönmez'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.