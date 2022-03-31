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Aktüel Denizde hareketli dakikalar! Mayın sandılar bakın ne çıktı
Aktüel

Denizde hareketli dakikalar! Mayın sandılar bakın ne çıktı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Cebeci Plajı'nda denizde görülen cisim ekipleri harekete geçirdi. Mayın zannedilen cismin duba çıkması vatandaşları rahatlattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 20:05:00 -
Denizde hareketli dakikalar! Mayın sandılar bakın ne çıktı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denizin içindeki dubayı mayın zanneden vatandaşlar jandarmayı harekete geçirdi.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Cebeci Plajı'nda denizde yabancı bir cisim gören vatandaşlar hemen jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler denizde inceleme yaptı.

Duba olduğu öğrenildi

Yapılan incelemede mayın olarak şüphelenilen cismin duba olduğu öğrenildi. Gerçeği öğrenen vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.

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