Denizde erkek cesedi bulundu

Balıkesir Erdek'te sabah yürüyüşüne çıkan vatandaşlar, denizde hareketsiz halde bir kişiyi fark etti.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde güne denizden gelen acı bir manzara damga vurdu. Ocaklar Mahallesi İskele Meydanı’nda sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, suyun yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi fark etti.

Soruşturma başlatıldı

Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbarla bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis botuna çıkarılan cesedin, ekiplerin yaptığı incelemede 81 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir’e ait olduğu belirlendi. Özdemir’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1
