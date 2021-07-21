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Yaşam Denizde çıkan hortum paniğe neden oldu
Yaşam

Denizde çıkan hortum paniğe neden oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarında hortum oluştu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 21:40:00 - 2021-07-21 21:43:12

Zonguldak’ta Filyos beldesi açıklarında oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hortum kameraya yansıdı

Akşam saatlerinde Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarında hortum oluştu. Denizde oluşan ve paniğe neden olan hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaklaşık 5 dakika süren hortum herhangi bir tehlike oluşturmadan kayboldu. Çevredeki vatandaşlar hortumun kaybolmasıyla rahat bir nefes aldı.

 

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