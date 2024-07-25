  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Denizde bulunan cesedin elbisesi dikkat çekti
Yerel

Denizde bulunan cesedin elbisesi dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2024-07-25 15:22:00 -
Denizde bulunan cesedin elbisesi dikkat çekti

Artvin’de balıkçılar tarafından denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinde dalgıç kıyafeti olması dikkat çekti.

Artvin'in Arhavi ilçesi açıklarında bugün sabah saatlerinde balıkçılar tarafından bir erkek cesedi bulundu.

Arhavi ilçesinde balıkçılar deniz yüzeyinde dalgıç kıyafetli bir insan cesedi olduğunu belirterek Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi'ne haber verdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve polis ekipleri cesedi sudan çıkartırken, ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Uzun süredir denizde olduğu belirlenen şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Ceset bile var! Everest dağında bile neler bulundu neler
Ceset bile var! Everest dağında bile neler bulundu neler

Dünya

Ceset bile var! Everest dağında bile neler bulundu neler
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tatilciler paniğe kapıldı! Ceset sandılar bakın o cisim ne çıktı
Tatilciler paniğe kapıldı! Ceset sandılar bakın o cisim ne çıktı

Aktüel

Tatilciler paniğe kapıldı! Ceset sandılar bakın o cisim ne çıktı

Mahalledeki kötü kokunun sebebi ceset çıktı
Mahalledeki kötü kokunun sebebi ceset çıktı

Yerel

Mahalledeki kötü kokunun sebebi ceset çıktı

Otel odasında 6 ceset bulundu!
Otel odasında 6 ceset bulundu!

Dünya

Otel odasında 6 ceset bulundu!

İnanması çok güç! Tam 5 sene boyunca cesetle yaşadı
İnanması çok güç! Tam 5 sene boyunca cesetle yaşadı

Dünya

İnanması çok güç! Tam 5 sene boyunca cesetle yaşadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23