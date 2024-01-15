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Gündem Denizbank'tan Rezan Epözdemir'in iddialarına açıklama
Gündem

Denizbank'tan Rezan Epözdemir'in iddialarına açıklama

Yeniakit Publisher
2024-01-15 00:40:00 -
Denizbank'tan Rezan Epözdemir'in iddialarına açıklama

Denizbank, avukat Rezan Epözdemir'in bir televizyon kanalında Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ile ilgili iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Denizbank'tan yapılan yazılı açıklamada, "Kamuoyunun gündeminde yer alan Seçil Erzan davası kapsamında, hem 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen duruşmada hem de 13 Ocak 2024 tarihinde bahse konu televizyon kanalında yapılan canlı yayında Avukat Rezan Epözdemir'in, sanık Seçil Erzan'ın dava dosyasına giren bilirkişi raporundaki Whatsapp yazışmalarına atıfta bulunarak, Seçil Erzan ile kuzeni Tanın Yılmaz arasında 28 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştiği belirtilen: Tanın Yılmaz: "Nerde bu uyuz, yurt dışı mı?", Seçil Erzan: "Megeve Avusturya'da mı?", Tanın Yılmaz: "Fransa", Tanın Yılmaz: "Oh vallah yesinler gezsinler", Tanın Yılmaz: "Hacı, bunlar parayı nereden buluyor ki, şunların hesap hareketlerine bakalım mı?", Seçil Erzan: "Hacı ben bunları ihya ettim zamanında" şeklindeki yazışmalarda geçen kişilerin kim olduğu, bahsedilen kişinin Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine; Seçil Erzan, Tanın Yılmaz'ın eşi olan Merve'nin kız kardeşlerinin Fransa Megeve'ye kayağa gittiklerini ve bunun hakkında konuştuklarını, konuşmada bahsedilen kişinin Hakan Ateş olmadığını belirtmiş: akabinde adı geçen Avukat tarafından içlerinde Genel Müdürümüz Hakan Ateş'in de bulunduğu bir grup kişinin farklı kayak merkezinde çektirdikleri fotoğraf mahkemeye sunularak, söz konusu konuşmada geçen tatilin ve tatil yapanların bu kişiler olduğu iddia edilmiştir" denildi.

Rezan Epözdemir'in gösterdiği kayak resimlerinin nerede çekildiğinin de belirtildiği açıklamada, "Gerçek şu ki; canlı yayında ve mahkemede gösterilen fotoğraf, ilgili yazışma tarihinden tam 2 yıl önce, 29 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021 tarihleri arasında, Erzurum Palandöken'deki kayak merkezi Sway Hotels önünde çekilmiş aile ve arkadaş grubu fotoğraflarını yayımlayan dergilerden alınmıştır. Bunun en kolay ispatı da, aynı tarihlerde (3-17 Şubat 2021 arası) Hürriyet Kelebek, Sabahla Günaydın, Hello Dergisi, Şamdan Dergisi, Yenigün ve Yeni Birlik de dahil olmak üzere ekte paylaşılan haber kupürlerinde mevcuttur. 2021 yılında çekilen bir fotoğrafın, Ocak 2023 yılında çekilmiş gibi sunulması gerek Mahkemeyi gerek kamuoyunu manipüle etmeye yönelik, etik kuralları hiçe sayan bir davranış olduğu gibi, Türk Ceza Kanunu açısından da suç teşkil eden bir eylemdir. Zira, gerek mahkemede gerek söz konusu yayında gösterilen 28 Ocam 2023 tarihli yazışmaların devamında yer alan; Tanın Yılmaz: "Haciiiii, 27 ocak no3 ün d.günü, börtdey viiiyk end yaptı onlar", Seçil Erzan: "Bin defa dedim", Seçil Erzan: "Anlamıyorlar hacım", Tanın Yılmaz: "sanada çok mersi, hacı megeve, okudum Cenevre ye gidiyorsun, oradan buraya, montblanc dağı eteğinde, az biraz sosyetik, başka kim var baksana" şeklindeki yazışmadan, Fransa'nın Megeve kayak merkezinde tatil yapan kişilerin Merve Yılmaz'ın kardeşleri olduğu açıkça anlaşılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Suç duyurusunda bulunacaklar

İfadelerinden dolayı avukat Rezan Epözdemir hakkında suç duyurusunda bulunulacağının vurgulandığı açıklamada ayrıca, "Söz konusu televizyon kanalına tekzip gönderilmiş olup; hedefe giden her yolu mubah kabul eden, ilgisi olmadığını bildiği kağıt parçalarıyla televizyon kanallarını dolaşan, Denizbank ismini karalayarak medya üzerinden algı operasyonu yapmak ve popülarite kazanmak amacıyla hareket eden bu kişiyle ilgili, önceki dönemde olduğu üzere mesnetsiz ve gerçekleri çarpıtan açıklamaları ve söz konusu tekzip metnine konu olan ifadelerinden hareketle, mensubu olduğu baroya şikayette ve Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyunun, kurum itibarını kasten zedeleme amacı güden Rezan Epözdemir'in mesnetsiz suçlamaları ve asılsız beyanlarına ilişkin doğru bilgilendirilmesi adına gerçeklerin tüm açıklığıyla paylaşılması önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA
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