DenizBank kurum çapında sözleşme yönetimini Icertis ile gerçekleştirecek

Bulutta önemli kurumsal sözleşme yönetimi platformlarından Icertis, Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen ticari ve perakende bankacılık hizmetleri sağlayıcılarından DenizBank’ın sözleşme yönetimi tabanı olarak Icertis Sözleşme Yönetimi (ICM) platformunu kullanılacağını duyurdu.

Bulutta önemli kurumsal sözleşme yönetimi platformlarından Icertis, Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen ticari ve perakende bankacılık hizmetleri sağlayıcısı DenizBank tarafından sözleşme yönetimi tabanı olarak Icertis Sözleşme Yönetimi (ICM) platformunun kullanılacağını duyurdu.

Icertis CTO’su ve Kurucu Ortağı Monish Darda, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Sektör lideri kurumlar, ticari performanslarını iyileştirebilmek amacıyla her türlü ticari süreci yeniden tasarlıyor ve bu kapsamda sözleşme yönetimi temel teşkil etmektedir. DenizBank’ın operasyonel sürecinde dönüşüm oluşturmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

DenizBank Hukuk Baş Müşaviri Ali Murat Dizdar ise şu ifadeleri dile getirdi: "Şirketimiz, Türkiye’nin en büyük bankalarından birisi olduğu için sözleşme performansımızı aktif bir şekilde izleyebilecek bir çözüme ihtiyaç duyuyorduk. Aynı zamanda bölgedeki operasyonlar hakkında bilgi sahibi olan ve ticari ilişkilerin iyileştirilmesinde deneyimli bir şirketle çalışmak istiyorduk. Şirketimiz, bu nedenlerden ötürü ve platformun kolay kullanım sunması ve 14’ten fazla kardeş şirketle ölçeklendirilebilmesi nedeniyle Icertis ile birlikte çalışmaya karar verdi".