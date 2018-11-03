Denizanası sokmaları öldürebilir



Denizanası, Kaya Balığı vurmalar, İskorpit, Trakonya, Varsam gibi deniz hayvanları sokma ve vurma ile zehirler. Denizyıldızı, denizkestanesi ise aynı zararı batma ile verir.



Genellikle fırtınalardan sonra deniz tehlikeli olur. Bu hayvanların zehirlemesi deri kabarmalarına, yanmalara sebep olur. Fakat bunlar uzun sürmez, kendiliğinden geçer.

Kalbi tekletirler

Denizanası, denizyıldızları, koni kabuklu salyangozlar, mercanlar nematokistler veya sokma kapsülleri ile sokarak bir asit yarası oluştururlar. İskorbit balığı, denizkestanesi, kedi balığı ise dikenli olup, bu dikenleri ile travmatik delinme yaraları, zehir keselerinden toksinler salgılayarak kardiyovasküler, solunum ve nörolojik komplikasyonlara yol açarlar. Kalpte teklemeler, soluk almada zorlanmalar görülür.



Bu tip sokmalarda enfeksiyon riski daha fazladır.



Acı, ağrı, yara (lezyon) ve kırmızılaşma en önemli belirtilerdir. Kana karışan zehir büyük miktarda ise, nefes darlığı, bulantı, mide krampları ve bunalım hissi olur.

Daha ciddi sokmalar kas kramplarına, baygınlığa, öksürüğe, kusmaya ve nefes almakta güçlüğe neden olur. Daha seyrek olmakla birlikte ölüme götürecek reaksiyonlar görülebilir.

Ölüsü bile zehirler

Denizanasının çeşitli türleri, dokungaçlarında zehir taşır. Başka bir canlının bunlarla teması halinde, denizanasının ölü olduğu durumlarda bile, zehirlenme söz konusu olabilir.

Bilindiği gibi denizanasının çok çeşitli türleri vardır. Özellikle yaşadıkları bölgelere göre boyları, renkleri ve zehir şiddetleri de değişmektedir. Bu canlılar, ölü olsalar bile dokundukları her cisme zehirini akıtırlar.



Denizanalarının özellikle ısırdıkları veya dokundukları bölgelerde kaşıntı başlamakta ve daha sonra yerini acıya bırakmaktadır.

Denizanalarının tahribatlardan en önemlisi kırmızılaşma ile kana karışan zehirin miktarıyla ilgilidir. Öncelikle önemsiz bir kaşınma ve ovuşturma ile geçiştirildiği zannedilmektedir.

Ancak aşırı dozda zehire maruz kalındığında diğer zehirlenmelerde olduğu gibi, nefes darlığı, bulantı, mide krampları görülmektedir.