Denizaltıların torpido kovan bölümü ilk kez Türkiye’de üretildi

Dünyanın en aktif donanmalarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan Yeni Tip Denizaltı Projesi’nde (YTDP) kritik bir aşama daha tamamlandı.

Teslimat yapıldı

Dev ülkelerce üretilebilen; denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım (Section 50), ilk kez Türkiye’de yerli imkânlarla STM mühendisliği ve koordinasyonunda Gürdesan Tersanesi’nde üretildi. Reis Sınıfı denizaltılar için üretilen ilk Section 50, Yalova’da bulunan Gürdesan Tersanesi’nden Gölcük Tersane Komutanlığı’na teslim edildi. Section 50, YTDP’nin 3. denizaltısı TCG MURATREİS’e entegre edilecek.

Tecrübe kazanımı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Türk donanmasının en modern denizaltı platformu olacak. YTDP’de kritik bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. Denizaltıların en kritik bölümü olan, torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım Section 50’nin üretimini ilk kez ülkemizde gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Torpido kovanlarının yer aldığı baş kısmın yerlileştirilmesi, Milli Denizaltı Projesi’ne giden yolda, önemli bir tecrübe kazanımı oldu” ifadelerini kullandı.

33 sistemi millileştirdi

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de şu açıklamalarda bulundu: “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Mavi Vatan’da caydırıcılığı artıracağını ve Reis Sınıfı Denizaltıların üretiminde tarihi bir başarıya imza attıklarını belirtti. Güleryüz, “Reis Sınıfı Denizaltılar için üretimine devam ettiğimiz, Section 50’nin ilk teslimatını gerçekleştirdik. Projede hedeflenen yerlilik oranının üzerine çıkmayı başardık. YTDP kapsamında bugüne kadar 33 sistem yerlileştirdik. STM olarak YTDP projesi kapsamında 19 yerli firmayla çalışarak yerli yüklenicilerin kapasitesinin geliştirilmesine de katkı verdik. STM, Milli denizaltı üretimine giden yolda yerlileştirmeyle ilgili ekosistemini başarıyla oluşturmaya devam ettiğini bir kez daha göstermiş oldu.”

Sıfır hatayla tamamlandı

İlk teslimatı yapılan 3. gemi Section 50’nin üretimi 2018 yılında başladı. Mühendislik şirketi STM’nin koordinasyonunda söz konusu mukavim teknenin nozul delikleri işlendi; kovan kaynakları yapıldı. Boya ve montaj işlemlerinin ardından Section 50, sıfır hatayla tamamladı. STM ve Gürdesan, projedeki 4., 5. ve 6. denizaltıların Section 50 bölümünü ise Mart 2022’ye kadar teslim etmeyi hedefliyor.