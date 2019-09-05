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Denizaltı elektriği UEDAŞ robotuyla güvende

Uludağ Elektrik Dağıtım A.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:00
Denizaltı elektriği UEDAŞ robotuyla güvende

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen su altı robotuyla, adalara elektrik taşıyan sualtı kablolarındaki arızalar önceden tespit edilebiliyor. Robotun prototipinin testleri Bozcaada açıklarında gerçekleştirildi.


Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ), kaliteli elektrik hizmetini vatandaşa kesintisiz olarak sunabilmek için Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. UEDAŞ’ın hizmet bölgesinde yer alan Gökçeada, Bozcaada, Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında yaz aylarında turizmin etkisiyle artan yoğun elektrik kullanımı nedeniyle yaşanabilecek şebeke sorunlarına karşı çözüm geliştirdi. Adalara elektrik taşıyan sualtı kablolarındaki olası arızalara karşı harekete geçen UEDAŞ Ar-Ge ekibi geliştirdikleri robotla şebekenin durumunu inceleyebilecek, olası arızaların müdahele sürecini hızlandırmış olacak. Söz konusu su altı robotun prototipinin testleri Bozcaada açıklarında, UEDAŞ Genel Müdür Gökay Fatih Danacı’nın iştirakiyle gerçekleştirildi.



“Çok büyük kolaylıklar sağlayacak”


Türkiye’de geliştirilen ilk yerli ve milli sualtı robotunun teknik özelliklerini açıklayan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, "Uludağ Elektrik olarak deniz altında bir robot geliştirdik. Bunun sebebi de şu; Gökçeada, Bozcaada, Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarına elektrik dağıtım hatları deniz altından gidiyor. Bunların tespiti, güzergahlarının etüdü, koordinatlarının alınması, HD kamera ile görüntü tespiti gibi konularda çok faydalı bir araç olacak bizim için. 2 yıldır devam eden bir projeydi. 230 metreye kadar dalabiliyor. Çünkü deniz altındaki mesafeler bazen 70-80 metreyi bulabiliyor. Bu konularda bize çok büyük kolaylıklar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:00
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