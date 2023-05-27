  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

14 Mayıs'ı bilen anket şirketi seçime saatler kalan son sonuçları Türkiye'ye ilan etti

Türkiye'ye binlerce kilometre uzaklıktaki ülkeden SİHA hamlesi! Ankara'dan hemen istediler

'Sandığa gitmezsen serbest kalacak'

Beklenmedik sürpriz ortaklık: Ford şarj istasyonlarını kullanacak! Teknoloji devi gelişmeyi böyle duyurdu

"Milletimin her bir ferdine sesleniyorum" diyen Erdoğan: Sensiz olmaz!

ASELSAN'dan 9.5 milyon dolarlık yurtdışı satış sözleşmesi! İmza atıldı: Kim satın alacak?

Türkiye'de yaşayan Ruslardan beklenmedik karar! Rus basını sürpriz gelişmeyi duyurdu

700 üniversiteli öğrenci topluluğu seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek: Bizlere ücretsiz eğitim hakkı tanıyanlardan yanayız

2'nci tur seçimi dünya basınında New York Times'tan itiraf gibi analiz!

Rizeli şehit annesinden CHP’ye tepki! “Oğlumun katilleriyle birlikte olan CHP’ye hakkımı helal etmiyorum”
Medya Deniz Zeyrek'ten uçuk iddia! Seçime saatler kala böyle duyurdu
Medya

Deniz Zeyrek'ten uçuk iddia! Seçime saatler kala böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-27 12:50:00 -
Deniz Zeyrek'ten uçuk iddia! Seçime saatler kala böyle duyurdu

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, AK Parti'nin, düşük faiz politikasından vazgeçeceğini ileri sürdü.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, AK Parti'nin, düşük faiz politikasından vazgeçeceğini ileri sürdü.

Türkiye'nin başına yıllarca bela olan yüksek faizi savunan Zeyrek, asılsız iddialara yer verdiği yazısında, "Erdoğan'ın eski kurmayları dahi kendisine ekonominin böyle sürdürülemeyeceğini rapor edip, kademeli bir faiz artışını da içeren çıkış planları sunmaya başlamış" dedi. 

Zeyrek, yarın yapılacak seçimlerle ilgili olarak da "O nedenle, iyi düşünün! Yaratılan umutsuzluğa, 'kaybedeceğiz' önyargısına rağmen yarın o sandığa gidin ve bir kısmını aktardığım bu gelişmeler karşısında tavrınızı koyun. Aksi taktirde pazartesi sabahı, her şey için çok geç olabilir!" ifadesini kullandı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23