Deniz Zeyrek'ten uçuk iddia! Seçime saatler kala böyle duyurdu

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, AK Parti'nin, düşük faiz politikasından vazgeçeceğini ileri sürdü.

Türkiye'nin başına yıllarca bela olan yüksek faizi savunan Zeyrek, asılsız iddialara yer verdiği yazısında, "Erdoğan'ın eski kurmayları dahi kendisine ekonominin böyle sürdürülemeyeceğini rapor edip, kademeli bir faiz artışını da içeren çıkış planları sunmaya başlamış" dedi.

Zeyrek, yarın yapılacak seçimlerle ilgili olarak da "O nedenle, iyi düşünün! Yaratılan umutsuzluğa, 'kaybedeceğiz' önyargısına rağmen yarın o sandığa gidin ve bir kısmını aktardığım bu gelişmeler karşısında tavrınızı koyun. Aksi taktirde pazartesi sabahı, her şey için çok geç olabilir!" ifadesini kullandı.



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