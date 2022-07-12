Deniz Zeyrek'in 'Yenilenebilir Enerji' yalanı! İşte o yönetmelik...

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Habertürk canlı yayınında konuşan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği bölümde, Ak Parti iktidarının Yenilenebilir Enerji de iyi şeyler yaptığını söyleyip, ardından yalan bilgilere başvurdu.

Yönetmelikte değişiklik yapıldığını söyleyen Zeyrek, "Elektrik üretenlerin paraları bir gün sonra hemen ödeniyordu. Değişiklikle artık 'Ağustos sonuna kadar paranızı alamayabilirsiniz' kuralı getirdiler." yalanını öne sürdü.

Yönetmelikten bihaber cahil ya da arsız bir yalancı olan Deniz Zeyrek'İn söylediklerinin aksine, yapılan yönetmelik değişikliği tam aksine üreticilerin alacaklarını teminat altına almak üzere hazırlandı.

İşte o yönetmelik: