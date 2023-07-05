Deniz Zeyrek herkesi şok etti! Tam bir züğürt tesellisi

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olay ifadeler kullandı. “Kılıçdaroğlu, bir değişim başlatacaksa ‘züğürt tesellisi’ kıvamındaki o konuşma metnini yazıp önüne koyanları işten kovarak başlamalıdır” ifadelerini kullanan Zeyrek, “Kılıçdaroğlu koltuğu ve kendi ekibini bırakmamak için elinden geleni yapacak. Gerekirse, bazı büyükşehirleri kaybetme pahasına, parti içinde kıran kırana mücadele edecek” dedi. Zeyrek, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu, bir değişim başlatacaksa “züğürt tesellisi” kıvamındaki o konuşma metnini yazıp önüne koyanları işten kovarak başlamalıdır. Bunu yaparken de şu cümleleri yüzlerine söylemelidir:

(…) – “Yine kaybettik arkadaşlar, ne başarısından söz ediyorsunuz?”

(…) – “Ayrıca birleşme işi de çıkarsız falan değildi. Kendi aramızda çatır çatır milletvekili pazarlığı yaptık. 39 Milletvekili verdik. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılıkları, bakanlıklar vadettik.”

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Bunları yapmak yerine bu konuşmayı milyonların önünde okumasından şunu anladım: Kılıçdaroğlu koltuğu ve kendi ekibini bırakmamak için elinden geleni yapacak. Gerekirse, bazı büyükşehirleri kaybetme pahasına, parti içinde kıran kırana mücadele edecek. Ne diyelim, hayırlara vesile olsun!”