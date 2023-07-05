  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Madımak istismarcısı solculara şamar! ‘Ver oradan acılı kebap’

Geleceğin petrolü için Türkiye'ye çok önemli çağrı: Bu çok kritik! Hemen oraya katılmak lazım

Yunanistan şok içinde şok yaşıyor! Suudi Arabistan Türkiye gelişmesini dünyaya duyurdu

15 yaşındaki kızlarını zorla evlendirmek istiyorlardı! Bakın sonra ne oldu?

Ev sahipleri üzülecek! Fahiş kiralara kalıcı çözüm

Tanju Özcan 'değişim' yürüyüşünde böyle dans etti: Güle oynaya geliyoruz

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme: Çipras kadar olamadı

Yapımları hızla sürüyor! İşte yeni örnek deprem konutları

Bayraktar TB2 SİHA'ları düşürmek için sistem üretmeye başladılar! Resmen duyurdular

İskenderun Acil Durum Hastanesi açılış için gün sayıyor
Medya Deniz Zeyrek herkesi şok etti! Tam bir züğürt tesellisi
Medya

Deniz Zeyrek herkesi şok etti! Tam bir züğürt tesellisi

Yeniakit Publisher
2023-07-05 16:29:00 -
Deniz Zeyrek herkesi şok etti! Tam bir züğürt tesellisi

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olay ifadeler kullandı. “Kılıçdaroğlu, bir değişim başlatacaksa ‘züğürt tesellisi’ kıvamındaki o konuşma metnini yazıp önüne koyanları işten kovarak başlamalıdır” ifadelerini kullanan Zeyrek, “Kılıçdaroğlu koltuğu ve kendi ekibini bırakmamak için elinden geleni yapacak. Gerekirse, bazı büyükşehirleri kaybetme pahasına, parti içinde kıran kırana mücadele edecek” dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olay ifadeler kullandı. “Kılıçdaroğlu, bir değişim başlatacaksa ‘züğürt tesellisi’ kıvamındaki o konuşma metnini yazıp önüne koyanları işten kovarak başlamalıdır” ifadelerini kullanan Zeyrek, “Kılıçdaroğlu koltuğu ve kendi ekibini bırakmamak için elinden geleni yapacak. Gerekirse, bazı büyükşehirleri kaybetme pahasına, parti içinde kıran kırana mücadele edecek” dedi. Zeyrek, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu, bir değişim başlatacaksa “züğürt tesellisi” kıvamındaki o konuşma metnini yazıp önüne koyanları işten kovarak başlamalıdır. Bunu yaparken de şu cümleleri yüzlerine söylemelidir:

(…) – “Yine kaybettik arkadaşlar, ne başarısından söz ediyorsunuz?”

(…) – “Ayrıca birleşme işi de çıkarsız falan değildi. Kendi aramızda çatır çatır milletvekili pazarlığı yaptık. 39 Milletvekili verdik. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılıkları, bakanlıklar vadettik.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bunları yapmak yerine bu konuşmayı milyonların önünde okumasından şunu anladım: Kılıçdaroğlu koltuğu ve kendi ekibini bırakmamak için elinden geleni yapacak. Gerekirse, bazı büyükşehirleri kaybetme pahasına, parti içinde kıran kırana mücadele edecek. Ne diyelim, hayırlara vesile olsun!”

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23