Deniz Zeyrek, fikri seyrek... Gönül açılımlarını, hellalleşme saçmalığı ile karıştırdı!

2023 seçimlerine çok az bir zaman kaldığı halde hala Cumhurbaşkanı adayını açıklamayan Millet İttifakı'nın geç kalmışlığını göremeyen Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek, Başkan Erdoğan'ın zaten hali hazırda var olan programlarını 'erken seçim havası' olarak değerlendirdi.

Deniz Zeyrek, Yüce Türk Milletiyle her fırsatta bir araya gelmeye çalışan Başkan Erdoğan'ın bu tutumunu seçim yatırımı olarak gördü. CHP'nin geçmişte işlediği cinayet, katliam, haksızlık, usulsüzlük gibi suçlar yumağını 'helalleşme' adı altında örtmeye ve yutturmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunu neyin yatırımı olarak gördüğü ise merak konusu...

Yazısında Ak Parti'yi Kürt seçmen üzerinden vurmaya çalışan Zeyrek'in, Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın heykeltraşı Selahattin Demirtaş'a dair 'özgürlük' çıkışlarıyla kendi çapında Kürt açılımı yapan Kılıçdaroğlu hakkında tek bir eleştiri getirmediği gözlerden kaçmadı.