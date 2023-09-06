Deniz Zeyrek çok fena tutuştu! Hayrola koçum, ne bu panik

Cumhur İttifakı'nın, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay’ı alma konusunda çok iddialı olması, Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'i tutuşturdu.

Muhalefetin yerel seçimlerde de büyük bir hezimet yaşayacağını gören ve bunu istemese de belli eden Zeyrek, yazısında özetle şunları kaydetti:

"CHP’nin elindeki 11 Büyükşehir Belediyesi’nin (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Aydın, Hatay ve Muğla) en az 10’unda AK Parti aday çıkaracak. Belki Mersin ya da Adana’da adayın MHP’li olması gündeme gelebilir.

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Cumhur İttifakı liderleri, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay’ı alma konusunda çok iddialı."