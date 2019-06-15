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Deniz yosunu protein kaynağı | Deniz yosununun faydaları

Vücudumuz sağlıklı bir metabolizma, yeni hücre ve dokuların üretimi, güçlü bir bağışıklık sistemi için yeterli oranda proteine ihtiyaç duyar. Çoğu deniz yosunu türleri, kolay sindirilen faydalı proteinler bakımından zengindir. İşte Japon restoranlarının vazgeçilmezi olan deniz yosununun bilinmeyen faydaları...

15 Haziran 2019 Cumartesi 14:04
Deniz yosunu protein kaynağı | Deniz yosununun faydaları

Vücudumuz sağlıklı bir metabolizma, yeni hücre ve dokuların üretimi, güçlü bir bağışıklık sistemi için yeterli oranda proteine ihtiyaç duyar. Çoğu deniz yosunu türleri, kolay sindirilen faydalı proteinler bakımından zengindir. İşte Japon restoranlarının vazgeçilmezi olan deniz yosununun bilinmeyen faydaları...

Yaşlanma karşıtı antioksidanlar bulundurur

Deniz yosunu, yaşlanmayı ve hastalıkları tetikleyen serbest radikallerle savaşan doğal antioksidanlar bakımından zengindir.

Doğal antiviral bileşenlere sahiptir

Yapulan araştırmalara göre yosunda bulunan fucoidan adı olarak bilinen doğal antiviral bileşenler uçuğa neden olan herpes virüsü, çocuk felci virüsü, üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüsler ve hatta HIV gibi pek çok virüse karşı etkilidir.

Doğal bir anti-inflamatuardır

İnflamasyon; eklem iltihabı, kanser, şeker hastalığı, kalp hastalıkları ve diğer pek çok yaygın görülen hastalığın sebebidir. Pek çok yosunda bulunan fucoidinler inflamasyonu önleyerek bu hastalıklara duvar örer.

Kireçlenmeye iyi gelir

Kireçlenme problemi olan 122 kişinin katılımıyla gerçekleşen bir araştırmada, 12 hafta boyunca fucoidin içeren besinlerin tüketiminin diz eklemlerinde kireçlenmeyi %30'a kadar azalttığı görülmüştür.

Tümörü önlemeye yardımcıdır

Yosunda bulunan fucoidinlerin aynı zamanda akciğer kanseri, melanom adı verilen cilt kanseri, lenfoma ve meme kanseri gibi kanser türlerini önlediği araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Zayıflatır

Yosunda bolca bulunan kompleks karbonhidratlar, protein ve mineraller kilo vermede de etkilidir. Besin değerinin yanı sıra kalori değeri de düşük olduğu için kilo vermek isteyenler için ideal bir besindir.

Kalp hastalıklarına faydalıdır

Pıhtılaşmayı önleyen bileşenleri ile yosun, felç ve kalp hastalıklarına çare oluyor. Ayrıca içeriğindeki alginatlar ile kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Fucoidinler ise kan sulandırıcı etkisiyle, yan etkileri olan ilaçlara bir alternatif olabilir.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 14:04
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