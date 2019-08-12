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Deniz yerine göl, gitar yerine saz, Ege değil Tunceli

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bulunan Tağar Çayı, son günlerde artan hava sıcaklıkları nedeniyle serinlemeye gelenlerle dolmaya başladı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:08
Deniz yerine göl, gitar yerine saz, Ege değil Tunceli

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bulunan Tağar Çayı, son günlerde artan hava sıcaklıkları nedeniyle serinlemeye gelenlerle dolmaya başladı. Özellikle gençler, serin suyun kenarında saz, klarnet ve darbuka eşliğinde eğlenip, plaj voleybolu ile vakit geçiriyor.


Çemişgezek’te bulunan Tağar Çayı’nın bir bölüme çekilen set ile oluşan gölette,vatandaşlar sıcak yaz günlerinde serinleyip dinlenme fırsatı buluyor. Göl kenarında bazı vatandaşlar bilinenin aksine saz, klarnet ve darbuka eşliğinde eğlenerek vakit geçiriyor. Gençlerin plaj voleybolu oynadığı ve güneşlendiği göl kenarı Akdeniz ve Ege’deki tatil kentlerini aratmıyor.


İlçenin gençlerinden Emir Tuğrul Tek, “Tağar çayı bizim için bulunmaz bir nimet. Özeliklebu sıcak yaz günlerinde serinletiyor. Suyumuz gayet temiz. Gençler olarak biz yaz boyu buradayız. Bodrum ve Marmaris’i aratmıyor” dedi.


İnsanların hep Bodrum ve Alaçatı gibi yerlere gittiğini aktaran Ömür Abay ise, “Ama bizim için buranın değeri apayrı. Ben dışarıda okuyorum. Buranın o kadar çok özlemini çekiyorum ki, gerçekten o aradığım özlemi burada acısını çıkartıyorum. Burada arkadaşlarımızla birlikte fasıllar yapıp türküler söylüyoruz. Kültürümüzü yaşatıyoruz. Çünkü bura bize atalarımızda kaldı. Burada bir geleneğimiz ve değerlerimiz var. Biz burada değerlerimize sahip çıkıyoruz. Hem eğleniyoruz hem tatilimizi yapıyoruz. Havaların sıcak olması bizi buraya daha fazla çekiyor. Sıcaklığımızı ve hararetimizialıyor” diye konuştu.


Gününün çoğunu çay kenarında eğlenerek geçirdiğini dile getiren Mehmet Göktürk Gökalp de, “Yukarı da çay bağında oturarak, bahçede iş yaparak zaman geçiyor. Burada yüzüyoruz ve voleybol sahasında top oynuyoruz. Burası her türlü zaman geçirmemiz için avantaj. Yaz günü evde bu sıcakta durmak imkansız. Buranın sıcağı çok kötü. Burası bizim için her anlamda güzel. Gelip kafamızı dinleyebileceğimi ve arkadaşlarımızla birlikte eğlenebileceğimiz bir yer. Her türlü etkinliği yapabileceğimiz bir yer” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:08
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