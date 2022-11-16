Deniz üstü RES’lerde çalışacak mühendisler yetiştireceğiz

Durak, protokolle deniz üstü rüzgâr enerjisi santrallerinde (RES) çalışacak mühendislerin ve teknisyenlerin Türkiye’de yetiştirilmesine yönelik çalışmaları başlattıklarını belirtti. Durak, “Şu anda deniz üstü rüzgâr santralleri Ege, Akdeniz ve Karadeniz ülkelerine geliyor. Biz de tam bunlarla çevriliyiz ve önlemlerimizi almalıyız” dedi.

Net hedef belirlenmeli

Yaklaşık bir yıl önce dünyanın deniz üstü rüzgâr enerjisi kurulum hedefinin 2030 için 100 gigavat seviyesinde olduğunu da anımsatan Durak, şöyle konuştu: “Aradan geçen sürede bu rakamı 4 kata yakın artırdılar. Çünkü doğal gaz ve kömürü ikame edebilecek tek kaynağın deniz üstü rüzgâr türbinleri olduğunu anladılar. Şu anda tek bir ünite kurulumu 15 megavatı buldu hatta 25 megavatlar da Danimarka’da test ediliyor. Bu bir devrim çünkü 4 türbin koyarsanız bu 100 megavat demek. Etrafımızda ciddi bir potansiyel var. Yunanistan 2 gigavat bir hedef koydu. Deniz üstü rüzgar enerjisine yönelik devletimizin de çok net bir 2030 hedefi ortaya koyması lazım. Böylece uluslararası yatırımcının ilgisini bu tarafa çekebiliriz. Örneğin 10 gigavatlık bir hedef konulabilir.”