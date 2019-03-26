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Deniz Türüç, "Çok büyük gurur"

A Milli takımımızın başarılı futbolcusu Deniz Türüç, 4-0 biten Moldova maçı sonrası açıklama yaptı.

26 Mart 2019 Salı 09:16
Deniz Türüç, "Çok büyük gurur"

A Milli takımımızın başarılı futbolcusu Deniz Türüç, 4-0 biten Moldova maçı sonrası açıklama yaptı.


A Milli Futbol takımının başına Teknik Direktör Şenol Güneş gelmesi sonrasında kadroya dahil edilen Deniz Türüç, Moldova maçı sonrasında açıklama yaptı.


Maç sonrasında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Deniz Türüç, “Bugün gururla, coşkuyla, tüm isteğimizle sahadaydık. Oluşturduğumuz muhteşem atmosferin karşılığını vermek için herkes elinden geleni yaptı. Ay yıldızlı formayı giymek skora katkı sağlamak çok büyük gurur, ne mutlu Türküm diyene” cümleleri paylaştı.


Kayseri’de Milli gurur


Arnavutluk maçının son bölümlerinde oyuna giren ancak Moldova maçında 78 dakika oyunda kalan Deniz Türüç, sergilediği performans ve 2 asist ile alkışları topladı. Deniz Türüç, A Milli takımdaki performansı ile hem İstikbal mobilya Kayserispor camiasında da sevinçle karşılandı. Sarı kırmızılı takım teknik heyeti ve futbolcuların takdirini kazanan Deniz Türüç, taraftarların da övgüsünü aldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 09:16
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