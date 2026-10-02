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Aktüel Deniz Temel, Eğil'de baraj gölüne dalıp su altındaki mezarların başında dua etti
Aktüel

Deniz Temel, Eğil'de baraj gölüne dalıp su altındaki mezarların başında dua etti

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Deniz Temel, Eğil'de baraj gölüne dalıp su altındaki mezarların başında dua etti

Türkuaz Arama Kurtarma Derneği Başkanı Deniz Temel, davet üzerine Diyarbakır Eğil'deki baraj gölüne daldı; su altındaki mezarların başında dua etti.

Türkuaz Arama Kurtarma Derneği Başkanı Deniz Temel, Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki baraj gölüne ekibiyle dalış yaparak su altında kalan mezarların başında dua etti.

Türkiye'nin ilk su altı arama kurtarma derneği olan ve AFAD'a akrediteli Türkuaz Arama Kurtarma Derneği'nin başkanı Temel, davet üzerine ekibiyle Diyarbakır'a geldi. Hz. Elyesa Peygamber'in türbesi ve camisi, Lala Kasım Medresesi, Tekke Mahallesi mezarlığı ve kaya mezarlar ile Hz. Zülkif Peygamber'in türbesinin bulunduğu alana dalış gerçekleştiren Temel, o anları da kayıt altına aldı.

"Buraya ilk dalış yapan biz değiliz"

"Diyarbakır merkeze 50 kilometre mesafede bulunan Eğil ilçesinde su altında yaklaşık 2 bin 400 yıllık tarihi sakladığını duyduğumuzda Türkuaz Sualtı Akarsu Arama Kurtarma Derneği olarak bir plan yaparak bölgeye gitmeye karar verdik" diyen Temel, alandaki ilk dalışın kendilerine ait olmadığını da dile getirdi: "Buraya ilk dalış yapan biz değiliz, bir çok ekip dalış yapmıştır. O bölgede bulunan dalgıçlar hem görsel hem de eğitim amaçlı sürekli dalış yapıyorlar."

25 yıldır su altı arama kurtarma işi yaptıklarını belirten Temel, dalışlarının neredeyse tamamının kapalı ve karanlık sularda geçtiğini, bu nedenle ülkedeki sualtı görselliği olan bölgelerde görsellik ve eğitim amaçlı dalışlar yaptıklarını anlattı. Eğil'e gelişlerini ise "Eğil ile ilgili edindiğimiz bilgiler doğrultusunda davet edildik ve bölgeye giderek su altındaki tarihe dalışlarımızı yaptık" sözleriyle aktardı.

Kabirler 1995'te taşındı, kaya mezarları suyun altında kaldı

Temel, Eğil'in antik çağlardan bugüne tarihin yapı taşlarını oluşturan birçok uygarlığı yaşattığını, inanç, doğa ve kültür değerleriyle birçok yapıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan ilçede bulunan Hz. Zülkif ve Hz. Elyesa peygamberlerin kabirleri, Temel'in verdiği bilgiye göre 1995 yılında Dicle Baraj Gölü'nün altında kalmaması için Nebi Harun Tepesi'ne taşındı. Taşınamayan kaya mezarları ise halen suyun altında duruyor.

Temel, su altında gördüklerini şöyle anlattı: "Dalışlarda sualtında cami, medrese, hamam ve kaya mezarlar bütünlüğünü koruyarak sağlam bir şekilde duruyor."

Dernek başkanı, bölgenin gezilmesi çağrısında da bulundu: "Mutlaka bu bölgemizin hem turistik hem tarihi hem de kültürel yaşamı gidip gezilmesini tavsiye ederim."

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