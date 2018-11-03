Deniz tam bir şifa kaynağı



Deniz ve deniz suyunun faydalarını anlatan Op. Dr. Yücel Sarıaltın, “Ülkemiz yaz aylarında eşsiz güzelliğiyle, deniz, güneş ve deniz suyunun tüm nimetlerinden faydalanabileceğimiz bir ülke. Henüz anne karnında bir su haznesinin içinde gelişim gösterdiğimizi düşünürsek, biyolojik olarak, suya alışkın ve su sesini seven bir yapımız var” diyor. Beyin dalgalarının su sesini duyduğu anda kalp ritmi üzerinde sakinleştirici bir etki ortaya çıkardığını belirten Sarıaltın, ''Bedenimiz, bu şekilde daha fazla oksijen talep eder ve derin nefes alma ihtiyacı hissederiz. Deniz kenarındaki iyotlu hava ise, zihnin ve bedenin aynı doğrultuda gençleşmesine fayda sağlıyor'' demekte.

Deniz suyu içerisinde hayati elementler, vitaminler, minerali tuzlar, aminoasitler bulunmaktadır ayrıca antibiyotik üreten ve anti bakteriyel özelliğine sahip olan yaşayan mikroorganizmalar mevcuttur.

Deniz suyunda bulunan bileşenler, insandaki kan plazmasına çok benzer ve bu sayede bedenimiz tarafından kolayca emilir ve değerlendirilir. Negatif ile yüklü olan iyonlar bedenimizin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur, deniz suyu negatif iyonlar ile yüklü olduğu için bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Deniz suyunun bir diğer faydası da gözenekleri açar ve bu sayede deniz suyundaki mineraller bedenimiz tarafından emilir ve toksinleri atmamızda yardımcı olur.



Kan dolaşımı

Deniz suyunun diğer bir faydası bedenimizdeki kan dolaşımına yardımcı olmasıdır. Kan dolaşım sistemi kalp, kılcal damarlar, arterler ve venlerden oluşur, bunlar sayesinde kalbimiz oksijeni tüm bedenimize yollar daha sonra aynı yoldan kan tekrar kalbimize geri döner. Deniz suyu stres, yanlış beslenme ve çevremizdeki zehirler yüzünden bedenimizin kaybettiği önemli mineralleri geri yükler ve bu sayede kan dolaşımımızı güçlendirir.

Deniz suyunun bir diğer faydası güzel ve sağlıklı hayat içindir. Ilık deniz suyunda yüzmek bedenin tedavi mekanizmasını aktive eder ki bu sayede bedenimiz astım, eklem iltihabı, bronşit ve ateşli hastalıklar ile savaşır bunların yanı sıra ağrıları gidermek içinde deniz suyundan faydalanılır.

Deniz suyu magnezyum açısından zengin olduğu için kasları rahatlatır, stresi azaltır ve uykusuzluk sorunlarını çözmekte yardımcı olur.

Deniz suyunda bulunan magnezyum cildimizin yenilenmesini sağlar.