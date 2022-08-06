Deniz salyangozunun dağılımı araştırılıyor
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesinde bilim insanları, istilacı bir tür olan deniz salyangozunun Karadeniz’deki dağılımını tespit etmek için sefere çıktı.
İÜ Su Bilimleri Fakültesinin, Karadeniz’de deniz salyangozlarının dağılımını belirlemek için 2 yıl önce başlattığı çalışma kapsamında bilim insanları, İğneada ve Sinop arasında belirlenen 83 istasyonda örnekler alarak inceliyor. Prof. Dr. Firdes Saadet Karakulak, “1950’li yıllarda daha çok Japonya, Uzak Doğu’da olan bir tür. Fakat gemilerin balans sularıyla 1950’li yıllarda Karadeniz’e giriş yapıyor, giriş yaptıktan sonra Karadeniz’de aşırı çoğalıyor” diye konuştu.