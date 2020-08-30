  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Deniz paraşütünde dev Türk bayrağı açtılar
Aktüel

Deniz paraşütünde dev Türk bayrağı açtılar

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu Konyaaltı Sahilinde, deniz paraşütüyle 54 metrekarelik Türk bayrağı açtı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 17:08:38 -
Deniz paraşütünde dev Türk bayrağı açtılar

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı deniz paraşütünde Türk bayrağı açarak kutladı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu gözetiminde Konyaaltı sahilinde 11 nolu plajdaki F-D Su Sporları merkezinde hazırlıklarını yapan öğrenciler, deniz paraşütüyle havalandı.

Konyaaltı sahilinde açılan 54 metrekarelik Türk bayrağını gören turistler, cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı.

Prof. Dr. Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'un Anadolu'nun düşman işgalinden kurtuluş günü olduğunu belirterek, "Doğu Akdeniz enerji politikasında ülkemiz bazı devletlerin kıskacı altında. Kurtuluş mücadelemizi yaptığımız döneme benzer şekilde, diğer devletler Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı birleştiler. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı altında toplanıyoruz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacım olan dönemde, 30 Ağustos'ta Türk Bayrağını gökyüzüne paraşütle çektik." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Olayın ayrıntıları! Türk jetlerine ‘vur emri’
Gündem

Olayın ayrıntıları! Türk jetlerine ‘vur emri’

27 Ağustos Perşembe günü Doğu Akdeniz’de Türk jetleri Yunan jetlerini ‘Navtex’ ilan edilen bölgeye yakın önledi. Türk jetlerinin kilitlenip ..
Altını olanlar dikkat: Gram altın...
Ekonomi

Altını olanlar dikkat: Gram altın...

Koronavirüsteki gelişmelerin etkilediği altın fiyatları hakkında vatandaşlar Altın çıkacak mı? Altın düşecek mi? gibi soruların yanıtlarını ..
Sosyal medyada tepki çekti! Gökhan Özoğuz, Nihat Hatipoğlu'na hırladı
Gündem

Sosyal medyada tepki çekti! Gökhan Özoğuz, Nihat Hatipoğlu'na hırladı

CHP'ye yaranmak sağa sola hırlayan Gökhan Özoğuz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ardından ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nu hedef aldı...
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı