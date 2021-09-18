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Aktüel Deniz otobüsünde taciz skandalı!
Aktüel

Deniz otobüsünde taciz skandalı!

İstanbul'da 12 Eylül'de Yenikapı'dan Bursa'ya gitmek için deniz otobüsüne binen G.Ş. (33) adlı kadın, iddiaya göre uyuduğu sırada yanında oturan Yusuf Yıldırım'ın (50) tacizine uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 17:43:00 -
Deniz otobüsünde taciz skandalı!

İstanbul'da 12 Eylül'de Yenikapı'dan Bursa'ya gitmek için deniz otobüsüne binen G.Ş. (33) adlı kadın, iddiaya göre uyuduğu sırada yanında oturan Yusuf Yıldırım (50) tarafından taciz edildi.

Genç kadının uyanması üzerine panikleyen Yıldırım, alt kata indi. G.Ş.'nin olayı anlatması üzerine yolcular tarafından yakalanan şüpheli, güvenlik görevlilerine teslim edildi.

Rotasını değiştiren deniz otobüsü Yalova Armutlu'daki iskeleye yanaştı.

Polise teslim edilen ve 'çocuğa istismar' suçundan da arandığı ortaya çıkan zanlı mahkeme tarafından tutuklandı.

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