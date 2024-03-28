Deniz Kuvvetleri’ne verilen CN-235’in nedeni belli oldu!

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki 91-052 kuyruk numaralı CN-235 CASA Askeri Nakliye Uçağı, Türk Deniz Kuvvetleri’nin kullanımına sunulmuştu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, CASA uçağının kısmi devriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakanlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada, “Dz.K.K.lığının harekât, ulaştırma ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Hv.K.K.lığından 1 yıl süre ile geçici olarak 1 adet CN-235 uçağı tahsis edilmiştir. Bahse konu tahsis işlemi Hv.K.K.lığı ile Dz.K.K.lığı arasında 2021 yılında imzalanan protokol kapsamında ihtiyaç duyuldukça gerçekleştirilmekte ve kalıcı olarak envanter transferi yapılmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde; 6’şar adet P-235 ve P-72 Deniz Karakol Uçağı ile 3 adet C-72 Genel Maksat Uçağı bulunuyor. Hava Kuvvetleri tarafından geçici olarak Deniz Kuvvetleri’ne sevk edilen CN-235 CASA uçağı da ‘Genel Maksat Uçağı’ olarak kullanılacak.

Türk Hava Kuvvetleri için 1992 yılından itibaren 50 adet CN-235 CASA uçağı tedarik edildi.