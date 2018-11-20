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Deniz Kuvvetlerinden 92 kişiye gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma ve Deniz Kuvvetlerinden 8'i muvazzaf 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

20 Kasım 2018 Salı 09:42
Deniz Kuvvetlerinden 92 kişiye gözaltı kararı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8'i muvazzaf 92 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, örgütün mahrem yapılanmasıyla sabit telefonlar üzerinden irtibat halinde olduğu tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığından 24 üsteğmen ile 32 teğmen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 üsteğmen ile 35 astsubay hakkında soruşturma başlattı.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8'i muvazzaf 92 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara'ya getirileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 09:42
  1. Ankara
  2. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  3. FETÖ

YORUM YAZ

  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR1 sa önce
    Hani TSK Temizlendiydi ne fetö y müş be. Yakala yakala bit medi. Hemde merkazi teşkilatlardalar halen. Birileri işini iyi yapmıyor herhal.
Bugünkü Akit

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