0553 313 94 23

Deniz Kuvvetleri personel alım şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı gerçekleştirecek. İşte, “Deniz Kuvvetleri personel alım şartları neler?” sorusunun cevabı…

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:31
Deniz Kuvvetleri personel alım şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı gerçekleştirecek. İşte, “Deniz Kuvvetleri personel alım şartları neler?” sorusunun cevabı…  

Son dönemde sık sık "Deniz Kuvvetleri personel alım şartları neler?" ve "Deniz Kuvvetleri personel alım şartları neler?" sorularının cevabı aranmaya başladı. Peki, Deniz Kuvvetleri uzman erbaş alımı ne zaman?

Deniz Kuvvetleri uzman erbaş alımı ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2019 Yılı Uzman Erbaş Temini seçim aşaması faaliyetleri 09-20 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Mülakatlar başlıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Personel Temin Dairesi (PERTEM) resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan bilgilere göre 9-20 Eylül tarihleri arasında mülakatlar gerçekleştirilecek.

MÜLAKAT :

(a) Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.  

(b) Kayıt-Kabul, FYT aşamalarından sonra aynı gün içerisinde mülakat uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70 puandır. Bu puan altında not alan adaylar elenmiş sayılacaktır.

(c) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine sözlü olarak tebliğ edilecek, mülakat aşamasına itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Deniz kuvvetleri personel alım şartları nelerdir?

Seçim aşaması faaliyetleri;

    a. Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri 

    b. Fiziki değerlendirme (boy ve kilo oranlarının kontrolü) 

    c. Fiziki yeterlilik testi (Şınav, Mekik ve 1500m koşu) 

    ç. Mülakat 

    d. Uygulama Sınavları 

    e. Yüzme Sınavları (Sadece Kurbağa adam tercihi olan adaylar için) 

    f. Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri aşamalarından oluşmaktadır. 

5. Başvuru kılavuzunun; "Adaylar eğitim ve mesleklerine göre en çok beş tercih yapacaktır." hükmüne rağmen bazı adayların 5 'den fazla tercih yaptığı tespit edilmiştir. Söz konusu adaylar, evrak kabul aşamasında tercihlerini en fazla 5 tercih olacak şekilde tekrar düzenleyerek dilekçe ile teslim edeceklerdir.

6. Tüm adayların sınavlara gelirken fiziki yeterlilik testi için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

7. Kurbağa adam tercihi olan adayların yüzme testi ikinci gün Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır. Adayların yüzme testi için yanlarında mayo, terlik, bone ve havlu getirmeleri gerekmektedir. 

8. Adaylar, uygulama sınavı olan her tercih için ayrı sınava gireceklerdir. 

9. Seçim aşaması faaliyetleri 1-2 gün sürebilecektir. 

10. Hafta sonlarına ve 13 Eylül 2019 tarihine sınav planlanmamıştır. 

11. Adayların sınavlara gelirken, Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile beraber e-devlet şifrelerini de getirmeleri gerekmektedir. 

12. Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmeleri için tek hekimden (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) alınan olumlu sağlık raporu ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır. 

13. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asıllarını teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

14. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmemektedir. 

15. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir. 

16. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz. 

17. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir. 

18. MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında sınavlar süresince adaylara bir öğün sıcak yemek ve su ikramında bulunulacaktır. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:31
  1. Deniz Kuvvetleri personel alım şartları neler?
  2. Deniz Kuvvetleri uzman erbaş alımı ne zaman?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen'in liman kenti Hudeyde'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor
    1. Yemen'in liman kenti Hudeyde'de..
    2. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    3. Samsun Tekkeköy 276 TOKİ konutları ne..
    4. Hatay İl Emniyet Müdürü trafik kazası..
    5. Kadın girişimciler, kurdukları..
    6. Güney Afrika'daki 400 Nijeryalı..
    7. Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza..
    8. Başkan Esen, DADD üyeleriyle bir araya..
    9. TAŞGAD’tan şehit ve gazi çocuklarına..
    10. Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah..
    11. Galatasaray, Kasımpaşa maçı..
    12. “Alpullu Yeni Turizm Konuları..
    13. 09.09.2019’da ’evet’ dediler
    14. Aşure günü yapılması gereken ibadetler..
    15. Kerbela’da şehit edilen Hazreti..
    16. Üzerine yük asansörü düşen işçi..
    17. Galatasaray, Kasımpaşa maçının..
    18. Suya düşen otizmli çocuk hayatını..
    19. Başkan Altay: “Gençlerimiz Türkiye’yi..
    20. Küçükçekmece’de yeni eğitim öğretim..
    21. BM'den İklim değişikliği uyarısı
    22. Kamil Karabörk kimdir? Hatay Emniyet..
    23. "Anaların eylemi Anadolu'nun umududur"
    24. Halit Ayar’ın İstiklal Caddesi’nde..
    25. Sultangazi'de sahte içki operasyonu!
    26. Edenred Türkiye Kadın Yelken..
    27. Red Bull Air Race şampiyonu Matt Hall
    28. Başkan Arısoy, Haluk Ündeğer..
    29. Van deprem son dakika kaç şiddetinde..
    30. Hulusi Akar Bulvarına yaya ve bisiklet..
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!