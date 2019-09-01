Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası - Sapanca Gölü'nde düzenlenen şampiyona sona erdi



SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda bin ve 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda, Fenerbahçe, Beşiktaş, Altınboynuz, İzmit Sümerspor Kürek, İzmir Kürek, Bayramoğlu Yelken ve Su Sporları, Adıyaman Gençlik ve Spor, Sinop Kürek, Sinop Gençlik ve Spor, Denizciler, Türk Balıkadamlar, Anadolu Hisarı Kürek, Sakarya Gençlik Merkezi, İznikspor, Galata Kürek ve Tuzla Deniz Yıldızı kulüplerinden 267 sporcu mücadele etti. Final yarışlarının ardından kategorilerinde dereceye giren takımlar şöyle: Kadınlar: 1. Altınboynuz, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. İzmit Sümerspor Kürek Erkekler: 1. Beşiktaş, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. Altınboynuz

Dereceye giren sporculara madalyaları, kulüplere de kupaları Türkiye Kürek Federasyonu yetkililerince verildi.



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