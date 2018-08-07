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Deniz kumunun faydaları nelerdir?

Eski zamanlarda kraliçelerin doğal bakımlarını yaptırdıkları ve bitkisel tedavi de kullanılan deniz kumu oldukça faydalıdır.

07 Ağustos 2018 Salı 15:33
Deniz kumunun faydaları nelerdir?

DENİZ KUMUNUN DİĞER FAYDALARI

- Islak deniz kumunda yapılan bir saatlik yürüyüş; gün içerisinde tüketilen besinlerden kaynaklı meydana gelen damar tıkanıklığını önleyerek kan dolaşımını düzenler. Vücutta düzenli olan kan dolaşımı; psikolojik rahatsızlıkların yanı sıra kalp hastalıklarına yakalanma riskini de azaltır.

- Kumdaki mineraller, cilt yüzeyinde hasara uğramış hücreleri yenileyerek cilde parlaklık ve ışıltı kazandırır. Aynı zamanda antibakteriyellere sahip olan deniz kumu, ciltteki yaşlanmaya neden olan hücrelerin sayısını azaltır.

- Sıcak deniz kumuyla yüzünüze peeling yaparak akne ve sivilceleri azaltabilirsiniz.

- Deniz kumu; ayak dikeni ve topuk çatlaması gibi rahatsızlıklarına da iyi gelir.

NOT:

Uzmanlar orta yaş ve üstü kişilerin romatizma rahatsızlığı nedeniyle deniz kumunda saatlerce kalmamaları gerektiğini söylüyor. Bu tür şikayetlerde hastalar öncelikle uzman bir doktora görünüp kaç saat kumda kalmaları gerektiğini öğrenmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 15:33
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