Deniz kertenkelesi fosili: 66 milyon yıl önce denizlerin hakimi biliniyordu! Dev deniz kertenkelesine ait fosil bulundu

Canavar, Geç Kretase (100.5 milyon yıl önce-66 milyon yıl önce) döneminde okyanusları avlayan dev deniz sürüngenleri olan, yeni keşfedilen bir mosasaur türü.

Adı Thalassotitan atrox ve kazı alanında bulunan diğer kalıntılarla birlikte dişlerindeki aşınma, bu korkutucu hayvanın nazik bir dev olmadığını, deniz kaplumbağaları, plesiosaurlar ve diğer mosasaurlar gibi zorlu avlarla ziyafet çektiğini gösteriyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Thalassotitan'ın büyük olasılıkla besin ağının en üstünde bir yer işgal ettiği ve diğer yırtıcıları kontrol altında tutarak ekosistemleri koruduğu anlamına geliyor.

İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nden paleontolog ve evrimsel biyolog Nick Longrich , " Thalassotitan inanılmaz, korkunç bir hayvandı" diyor.

"Bir Komodo ejderinin bir büyük beyaz köpekbalığı ile çaprazlandığını ve bir T. rex ile bir katil balinanın çaprazlandığını hayal edin."

Bugün, en büyük modern sürüngenler olarak timsahların iki katı büyüklüğünde, 12 metre uzunluğa ulaşabilen, mosasaur ölçeğinde yaşayan hiçbir sürüngen yok.

Mercan Fosili Fiyatları Fosil satılır mı?

Bu gibi varlıklardan gerçek ve tüzel kişilerin ellerinde bulunanlar, değeri ödenerek Bakanlık tarafından satın alınabilir." şeklinde ifade edilmiştir. Ayrıca aynı kanun içerisinde belirtilen hususta belirli bir süre içerisinde hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Fosil nedir nasıl bulunur?

Fosilleşme için en uygun ortam tortul kayaçların oluşumudur. Ancak çok ender durumlarda bazen magmatik ve metamorfik kayaçlarda da fosil bulunabilir. Canlı artıkları uygun ortamlarda fosil haline gelebilir. Fosilleşme bir dizi olaylar ve evreler sonucu gerçekleşir.