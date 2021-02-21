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Gündem Deniz haydutlarıyla uluslararası mücadele
Gündem

Deniz haydutlarıyla uluslararası mücadele

Gine Körfezi’nde son yıllarda giderek artan ve en son Türk vatandaşlarının alıkonulduğu deniz haydutluğu olayı sonrasında, uluslararası tüm denizcilik örgütleri haydutlarla mücadele için işbirliğine gidiyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 10:26:00 -
Deniz haydutlarıyla uluslararası mücadele

 Yeni Akit  Ankara 

Gine Körfezinde 23 Ocak 2021 tarihinde Liberya bayraklı Mozart gemisine deniz haydutlarının saldırısı sonucu 1 Azerbaycan vatandaşının öldürülmesi, 15 Türk vatandaşının da kaçırılması uluslararası denizcilik örgütlerini harekete geçirdi. Denizcilik kuruluşlarının güvenlik uzmanları ve Petrol Şirketleri Uluslararası Deniz Forumu tarafından “Gine Körfezinde deniz haydutluğu ve silahlı soygun ile mücadeleye yönelik strateji dokümanı” hazırlandı. Türk denizcilik şirketlerine de görüşlerinin sorulduğu taslak dokümanda haydutlara karşı alınması muhtemel önlemler sıralandı. Aynı zamanda Türk denizcilerden de kendi önerilerini 23 Şubat tarihine kadar Uluslararası Deniz Ticaret Odası’na iletmeleri talep edildi.

Özel silahlı güvenlik formülü

Hazırlanan taslak dokümanda bölgedeki deniz haydutluğu ve silahlı soygun vakalarına karşı etkin önlemlerin geliştirilmesine yönelik bir mekanizma oluşturulması maksadıyla gerekli görülen önlemler değerlendirildi. Buna göre öneriler arasında gemilerde sözleşmeli özel silahlı güvenlik personeli bulundurulması da yer aldı. Ancak bunun hukuksal ve teknik boyutunun tüm ülkeler tarafından incelenmesi için mevcut taslağa yazılmaması, ülkeler tarafından alınacak ortak kararın ardından silahlı güvenlik konusunun netleştirileceği ifade edildi.  Ayrıca hazırlanan strateji dokümanının Nijerya’nın desteğinin alınması için Nijerya Sektörel Çalışma Grubuna resmi olarak sunulması kararlaştırıldı. Taslak strateji planında, Nijerya tarafından alınması planlanan aksiyonların yanı sıra bölge dışı devletlerin, münhasır ekonomik bölge sınırları içerisi de dahil olmak üzere tehdit içeren alanlarda havadan ve denizden askeri unsurlarla devriye, refakat ve gerektiğinde müdahaleyi de içeren bir dizi önlem alması gerektiği de vurgulandı.

Rehineler ortalama 5 haftada kurtarılıyor

Gine körfezinde giderek artan ve son olarak Türk denizcilerinin başına gelen kaçırılma olayını Türkiye başarılı bir diplomatik girişimle krizsiz aşmayı başardı. Deniz haydutluğu üzerinde çalışan uzmanlara göre, bölgede sıklıkla karşılaşılan kaçırma olaylarının ardından rehinelerin kurtarılması ortalama 5 hafta sürerken, kaçırılan 15 Türk vatandaşının 20 gün gibi bir sürede kurtarılması bölgede bir ilk oldu. Rehinelerin kurtarılması için müzakerelerin 6 ay dahi sürdüğünün görüldüğü ifade ediliyor.


Yeni Akit Gazetesi
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