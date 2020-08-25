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Gündem Deniz Gezmiş'in kemiklerini sızlattılar! Erdoğan düşmanlığı, Amerikancı ve İsrailci bile yaptı
Gündem

Deniz Gezmiş'in kemiklerini sızlattılar! Erdoğan düşmanlığı, Amerikancı ve İsrailci bile yaptı

Türkiye karşıtı haberleriyle tanınan Soner Yalçın'ın karanlık Odatv'si Filistinli yetkililerin Külliye'de kabul edilmesi üzerinden ABD'nin küstah açıklamasını "Sert yanıt" şeklinde verdi. Karanlık oda, bu haberiyle 1968'li yıllarda Filistin'e giden Deniz Gezmiş'in kemiklerini sızlattı.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 20:14:00 -
Deniz Gezmiş'in kemiklerini sızlattılar! Erdoğan düşmanlığı, Amerikancı ve İsrailci bile yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'ye karşı algı operasyonlarının merkezi olan karanlık Odatv, skandallarına dur durak bilmeden devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'de Filistinli yetkilileri kabulüne ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığından yapılan küstah açıklamayı "Sert yanıt" şeklinde veren Soner Yalçın'ın karanlık odası, Deniz Gezmiş'in kemiklerini sızlattı.

Deniz Gezmiş, Mustafa Çelik ve Yusuf Aslan için onlarca övgü dolu yazı kaleme alan Yalçın'ın Odatv'si, skandal haberiyle Türkiye ve Filistin'den değil de ABD ve İsrail'den yana taraf aldı.

Deniz Gezmiş, Filistin'e gitmişti

Soner Yalçın ve benzer solakların sahip çıktığı Deniz Gezmiş'in 1968'li yıllarda Filistin'e gittiği biliniyor.

Silahlı eğitim aldığı Filistin Halk Kurtuluş Örgütü'ne ait üye kartı da ortaya çıkan Gezmiş, ülkede bulunduğu dönemlerde İsrail'in bombaladığı köyleri de gezmişti.

İşte o skandal haber:

İşte Deniz Gezmiş'in Filistin fotoğrafları
İşte Deniz Gezmiş'in Filistin fotoğrafları

Aktüel

İşte Deniz Gezmiş'in Filistin fotoğrafları

İşte doğru anlatılmayan Deniz Gezmiş!
İşte doğru anlatılmayan Deniz Gezmiş!

Gündem

İşte doğru anlatılmayan Deniz Gezmiş!

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