Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamından üç gün önce meğer bu olmuş! O detayı belki de ilk kez duyacaksınız

Tamer Korkmaz, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının 6 Mayıs 1972’deki idamından üç gün öncesinde gerçekleşen ilginç bir olayı köşesine taşıdı. THY’nin Ankara-İstanbul seferini yapan “Boğaziçi” uçağının, 4 hava korsanı tarafından Sofya’ya kaçırıldığını, uçaktaki yolcular arasında, İsmet İnönü’nün oğlu Ömer İnönü’nün de bulunduğunu belirten Korkmaz, “Ömer İnönü’nün içinde bulunduğu uçağın kaçırılması, İsmet Paşa’ya ‘Artık gitmelisin’ mesajı mıydı, acaba?” diye sordu. Korkmaz, Yeni Şafak’taki yazısında şunları kaydetti:

“Dün, Deniz’lerin idamının 52.yıldönümüydü.

6 Mayıs 1972’de: Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkındaki idam kararı Ankara Merkez Cezaevinde infaz edilmişti.

1961’de Menderes, Zorlu, Polatkan’ı idam ettiren de; bu üç solcu genci idam sehpasına yollayan da aynı derin karargâhtır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yani: ABD’nin kontrolündeki Türkiye’deki derin NATO yapılanması, Gladio!

KAÇIRILAN UÇAK

Şimdi de, Deniz’lerin idamından üç gün öncesine gidelim…

THY’nin Ankara-İstanbul seferini yapan “Boğaziçi” uçağı, 4 hava korsanı tarafından Sofya’ya kaçırılmıştı.

Uçaktaki yolcular arasında, ilginçtir Ömer İnönü de bulunuyordu!

O sırada CHP Genel Başkanı olan İsmet İnönü’nün oğlundan bahsediyoruz.

***

Uçağın kaçırılması, Deniz’lerin idamını engellemek isteyen solcu korsanların işi diye anlatıldı.

Uçak korsanları Bulgaristan’a iltica etti; yolcular Türkiye’ye döndü.

***

Kaçırılma olayından beş gün sonra…

8 Mayıs’ta, CHP Olağanüstü Kurultayı vardı.

İnönü ciddi anlaşmazlık yaşadığı Bülent Ecevit için partililere kürsüde şöyle seslendi:

“-Ya ben, ya Bülent!”

***

Ecevit’in “Parti Meclisi” listesi güvenoyu alınca, İsmet İnönü istifa etti.

49 yıldır üyesi olduğu ve bunun 33 yılında yönettiği partisini bıraktı.

***

Bülent Ecevit, 14 Mayıs’ta CHP’nin genel başkanı seçildi.

Böylelikle, Türk siyasi hayatında parti içi mücadele ile değişen ilk genel başkan oldu.

“ŞAHANE TESADÜF”

Ömer İnönü’nün içinde bulunduğu uçağın kaçırılması, İsmet Paşa’ya “Artık gitmelisin” mesajı mıydı, acaba?

Batıcı-Amerikancı rejimi kontrol edenler, en mutemet siyasetçileri olan İsmet Paşa’yı bile “Vakit tamam” diye harcayabiliyorlardı.

“Umut vadeden” Bülent Ecevit ile oyuncu değişikliğine gidiyorlardı.

MERAKLISINA NOT

-Kaçırılan uçakta, o dönemde henüz ünlü olmayan Zülfü Livaneli de var mıydı?

-Bilemiyoruz!

***

Yazar Halid Özkul, Herr Livaneli’yi “Eski Solcu, Şarkıcı, Yazar, Gazeteci, Edebiyatçı, Senarist, Milletvekili vs.” diye tanımlamıştı.

“Solcu, Marksist” sahte flamalı bir Batıcı, Amerikancı olan Zülfü Bey...

-Günümüzde, Ekrem İmamson Efendi’nin akıl hocasıdır.”