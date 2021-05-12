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Aktüel Deniz Feneri Derneği mazlumlara ışık oldu
Aktüel

Deniz Feneri Derneği mazlumlara ışık oldu

Deniz Feneri Derneği, kurulduğu günden bu yana olduğu gibi bu Ramazan’da da ulaştırdığı yardımlarla dünyada ve Türkiye’de on binlerce ihtiyaç sahibi aileyi, sunduğu birbirinden farklı Ramazan projeleri ile de hayırseverleri mutlu etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 10:14:00 -
Deniz Feneri Derneği mazlumlara ışık oldu

Haber Merkezi

Yüzyılın iyilik hareketi Deniz Feneri Derneği, Ramazan ayı boyunca 15 bin aileye gıda kolisi, 5 bin yetim çocuğa bayram harçlığı ve İdlib kırsalındaki 300 yetime nakdi yardım gerçekleştirdi. Ayrıca Burundi, Sudan, Bangladeş, Kamerun ve Yemen’de muhtaçlar için kısıtlı da olsa iftarlar düzenlendi. Gazze ve Suriye’de Ramazan ayı boyunca kapı kapı sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

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