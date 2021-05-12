Deniz Feneri Derneği mazlumlara ışık oldu

Deniz Feneri Derneği, kurulduğu günden bu yana olduğu gibi bu Ramazan’da da ulaştırdığı yardımlarla dünyada ve Türkiye’de on binlerce ihtiyaç sahibi aileyi, sunduğu birbirinden farklı Ramazan projeleri ile de hayırseverleri mutlu etti.