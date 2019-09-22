Deniz Çoban açıkladı! Kural hatası...

Ankaragücü Kulübü, Fenerbahçe maçında kural hatası olduğu yönünde bir açıklama yaptı. Eski hakem Deniz Çoban pozisyonu değerlendirdi ve bir hakem hatası yaşandığını fakat bunun kural hatası olmadığını belirtti.



"Korner kararı yanlıştı"



Fenerbahçe’nin beraberlik golü öncesi hakemin korner kararı hatalıydı top Ozan’dan çıkmıştı diyen Çoban, "Ne bu maçta ne de Alanya maçında kural hatası yok! Böyle şeyler için maç tekrar olmaz!" dedi.