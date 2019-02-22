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Deniz Çakır tutuklanacak mı? Son dakikaDeniz Çakır kararı

Bir AVM’de başörtülü kızlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen sözde oyuncu Deniz Çakır hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan verilen takipsizlik kararı, itiraz sonucu kaldırıldı.

22 Şubat 2019 Cuma 11:51
Deniz Çakır tutuklanacak mı? Son dakikaDeniz Çakır kararı

Bir AVM’de başörtülü kızlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen sözde oyuncu Deniz Çakır hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan verilen takipsizlik kararı, itiraz sonucu kaldırıldı.

Deniz Çakır hakkında bir AVM'de başörtülü kızlara sarf ettiği sözler yüzünden başlatılan soruşturma, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan da yürütülecek. 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ile 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlarından yürütülen soruşturmada, yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle oyuncu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

Çakır hakkında, 'dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret' suçundan başlatılan soruşturma ise devam ediyordu. Müştekilerin takipsizlik kararıyla ilgili Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne yaptıkları itiraz, karara bağlandı. İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği, takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verdi. Böylece savcılık, Çakır hakkında TCK'nın 125/3-b maddesi uyarınca yürütülen 'dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret' suçu yanı sıra, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan da soruşturmaya devam edecek.

“Burası Arabistan mı?"

Oyuncu Deniz Çakır, gittiği bir kafede yan masada oturan başörtülü kadınlara hakaret etti. Çakır, yan masasında buluna 6 başörtülü kadına dönüp, “Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!” diyerek sözlü tacizde bulunduğu öğrenilmişti.

 

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:51
  1. İstanbul
  2. Deniz Çakır tutuklanacak mı?
  3. Son dakikaDeniz Çakır kararı
  4. Deniz Çakır başörtüsü

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