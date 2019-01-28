Deniz Çakır hakkında flaş karar!

Bir kafede 6 başörtülü kadına hakaret eden Deniz Çakır'a, halkı kin ve düşmanlığa tahrikten takipsizlik verildi.
28 Ocak 2019 Pazartesi 16:49
Deniz Çakır'a, halkı kin ve düşmanlığa tahrikten takipsizlik verildi, diğer suçlamalarla ilgili henüz bir karar yok.
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