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Deniz Çakır hakkında flaş karar!

Bir kafede 6 başörtülü kadına hakaret eden Deniz Çakır'a, halkı kin ve düşmanlığa tahrikten takipsizlik verildi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 16:49
Deniz Çakır hakkında flaş karar!

Deniz Çakır'a, halkı kin ve düşmanlığa tahrikten takipsizlik verildi, diğer suçlamalarla ilgili henüz bir karar yok.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 16:49
  1. Deniz Çakır

YORUM YAZ

  • göktuğ1299göktuğ129925 dk önce
    Kimler durdu gene arkasında
  • Hmz Hmz 38 dk önce
    Bu nasıl adalet? Bu ülkede hep Müslümanlar psikolojik olarak zulüm görüyor
  • Adalet Adalet 39 dk önce
    Doğru karar. İftira atmışlardı zaten

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