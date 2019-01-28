Deniz Çakır hakkında flaş karar! Bir kafede 6 başörtülü kadına hakaret eden Deniz Çakır'a, halkı kin ve düşmanlığa tahrikten takipsizlik verildi.

Deniz Çakır'a, halkı kin ve düşmanlığa tahrikten takipsizlik verildi, diğer suçlamalarla ilgili henüz bir karar yok. Ayrıntılar Geliyor...

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