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Siyaset Deniz Baykal'la ilgili o iddia gündemi sarsmıştı! Ve beklenen açıklama az önce geldi
Siyaset

Deniz Baykal'la ilgili o iddia gündemi sarsmıştı! Ve beklenen açıklama az önce geldi

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, CHP’den istifa etmişti. Deniz Baykal’ın da partiden istifa edeceği iddiasını oğul Ataç Baykal yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 11:07:00 -
Deniz Baykal'la ilgili o iddia gündemi sarsmıştı! Ve beklenen açıklama az önce geldi

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, sosyal medyadan CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu. Aslı Baykal, istifa paylaşımına “Gördüğüm lüzum üzerine” notunu düşmüştü. Deniz Baykal’a yakın isimlerden biri olan Bizim TV’nin imtiyaz sahibi Gazeteci Şaban Sevinç ise katıldığı bir TV programında Deniz Baykal’ın da istifa edebileceğini ileri sürmüştü.

Deniz Baykal’ın oğlu Ataç Baykal, istifa iddiası hakkında Bizim TV’ye konuştu. Ataç Baykal şunları dile getirdi:

“Babamla konuştum. Aslı’nın CHP üyeliğinden istifasını kendisi ile konuşmadığını, hatta istifa ettikten sonra haber verdiğini söyledi. Aslı’nın istifası Deniz Baykal ve ailesini bağlayıcı bir görüşün sonucu alınmış bir karar değildir. Babam, kendisi CHP’den istifa etmeyi asla düşünmüyor. Aslı’nın istifası için babam, ‘Bana bu bildirildi, oturup konuşalım diye önceden sorulmadı’ dedi.”

 

 

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