Deniz Baykal'ın yüzü mahkeme duvarı gibiydi! Kızı, o görüşmeye ilişkin bakın ne dedi

Mahmut Övür, Kemal Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal arasında gerçekleşen sürpriz görüşmeye ilişkin dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Deniz Baykal'ın son zamanlarda çokça gündeme gelen kızı Aslı Baykal'ın söz konusu görüşmeye ilişkin ne düşündüğünü merak ettiğini belirten Övür, Aslı Baykal'ın kendisine verdiği cevabı aktardı. Övür, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık yolunda kararlı adımlarla yürüyor. Parti içinde İmamoğlu, altılı masada da Akşener'in direncine, karşı hamlelerine rağmen yoluna devam ediyor. Yılın son gününde de hanesine artı yazacak bir hamle yaptı; yerinden ettiği eski genel başkanı Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Gerçi birlikte verdikleri fotoğrafta Baykal, bakmıyor ve mutsuz görünüyor ama Kılıçdaroğlu için sorun değil. Önemli olan bu görüntüyü almasıydı. Bu biraz da Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın sert eleştirilerine karşı bir cevaptı.

Peki Aslı Baykal'ın buna bir cevabı var mıydı?

Aslı Baykal'ı aradım ve sordum. Pek konuşmak istemedi. Sadece şunu söyledi:

"Bu bir nezaket konuşmasıydı, fazla ilgilenmedim." "