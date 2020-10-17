Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan yeni parti açıklaması
Bazı CHP'li isimleri yeni bir parti kurarak siyasi faaliyetlerini burada devam ettirecekleri iddiası gündemi salladı. Söz konusu partinin genel başkanı olacağı belirtilen Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, iddiaları yalanlayarak "Böyle bir şey yok, hiçbir şekilde de söz konusu değil." dedi.
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın liderliğinde kurulacağı iddia edilen yeni parti çalışmasının içinde olduğu belirtilen isimler Hürriyet’e konuştu:
"Hiçbir şekilde de söz konusu değil"
Prof. Aslı Baykal: Böyle bir şey yok, hiçbir şekilde de söz konusu değil.
Eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen: Biz partinin iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. Arkadaşlar sık sık bir araya geliyoruz ve sohbet ediyoruz. Ama partileşmek gibi bir girişimimiz yok.
Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş:Yönetim partiye güvenmediği için CHP’liler çok rahatsız. Parti içi demokrasi olmadığı için CHP nefes alamıyor. Çözüm arıyoruz, öncelik çözümü partide bulmak.
Eski CHP milletvekili Onur Öymen: Bu iddianın aslı, esası yok. Ben böyle bir projenin içinde değilim.
Eski CHP milletvekili Şahin Mengü: Bütün arkadaşlar böyle bir şeyin içinde değil. Bir arkadaş kendini pazarlamak için yapıyor olmalı.
Eski CHP milletvekili Mustafa Özyürek: Partimin üyesiyim ve ayrılma gibi bir düşüncem de yok. Böyle bir oluşumdan haberim de yok.