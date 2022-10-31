Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti
CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti.
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce genel başkanlık görevini yürüten Deniz Baykal cephesiyle ilgili bir gelişme yaşandı.
CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Twitter'dan yaptığı paylaşımla partiden istifa ettiğini duyurdu.
"Gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim"
Sosyal medya hesabından 'Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır' yazılı mesajı paylaşan Aslı Baykal, "Neden istifa ettiniz?" sorusuna "Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli" cevabını verdi.
Baykal konuya ilişkin daha fazla konuşmak istemediğini de sözlerine ekledi.
CHP Genel Merkezi ile arası açıktı
Öte yandan Aslı Baykal'ın uzun süredir CHP Genel Merkezi ile arasının açık olduğu biliniyordu.
Geçen yıl hakkında, 'CHP'nin gidişatından rahatsız olduğu ve yeni parti kuracağı' iddiaları ortaya atılan Aslı Baykal, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanlamıştı.
En son elektrik faturası ödememe protestosunu eleştirdi
Aslı Baykal son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik faturası ödememe' protestosuna tepki göstermişti.
Baykal, isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Elektrik faturasını ödeyemeyene sahip çıkmak iktidara gelince elektrik fiyatlarını nasıl indireceğini anlatarak olmalı, sonuç getirmeyecek eylemlerle gündemi değiştirmek iktidara destek oluyor." demişti