0553 313 94 23

Deniz Baykal'ın acı günü

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın manevi annesi Nezihe Altıok hayatını kaybetti.

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:15
Deniz Baykal'ın acı günü

Deniz Baykal'ın manevi annesi olarak tanınan Nezihe Altıok, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Uzun bir süredir tedavi gören eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın manevi annesi Nezihe Altıok vefat etti.

CHP'lilerin yakından tanıdığı bir isim

CHP kadın Kolları'nın İsmet İnönü dönemindeki kurucularından Nezihe Altıok dün gece tedavi gördüğü Ankara Ufuk Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 1926 doğumlu olan Altıok, CHP'lilerin yakından tanıdığı bir isimdi.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 14:15
  1. Ankara
  2. CHP
  3. Deniz Baykal

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sosyal medyadan 'yaşamak istiyorum' diye haykırmıştı... Yaşam savaşını kaybetti
    1. Sosyal medyadan 'yaşamak istiyorum'..
    2. CHP Burdur belediye başkan adayı belli..
    3. SP liderinden ittifak açıklaması
    4. İran'da kalkan yasak tartışmalara..
    5. Ticaret Bakanı Pekcan: Faizler..
    6. Destici: Doğu Türkistan’a Perinçek..
    7. Süper Lig gelirleri 3,2 milyar TL’yi..
    8. CHP Giresun belediye başkan adayı..
    9. CHP'de adaylar açıklandı!
    10. CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye..
    11. CHP'nin belediye başkan adayları belli..
    12. Ankara'da kuyumcu, silahlı soyguncuyu..
    13. Göztepe puan alamıyor
    14. Asansör boşluğuna düşen Afgan işçi..
    15. Ev mi, cephanelik mi belli değil
    16. Karamollaoğlu'ndan İsrail açıklaması:..
    17. Foseptiğe düşen gebe inek kurtarıldı
    18. Deniz Baykal'ın acı günü
    19. Bariyerlere çarpan otomobil takla..
    20. Buğdayda kuraklık sorunu
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor