Deniz Baykal'ın acı günü
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın manevi annesi Nezihe Altıok hayatını kaybetti.14 Kasım 2018 Çarşamba 14:15
Deniz Baykal'ın manevi annesi olarak tanınan Nezihe Altıok, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Uzun bir süredir tedavi gören eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın manevi annesi Nezihe Altıok vefat etti.
CHP'lilerin yakından tanıdığı bir isim
CHP kadın Kolları'nın İsmet İnönü dönemindeki kurucularından Nezihe Altıok dün gece tedavi gördüğü Ankara Ufuk Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 1926 doğumlu olan Altıok, CHP'lilerin yakından tanıdığı bir isimdi.
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