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Siyaset Deniz Baykal'dan CHP'yi kızdıracak Libya açıklaması
Siyaset

Deniz Baykal'dan CHP'yi kızdıracak Libya açıklaması

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Libya meselesinde hükümete destek verdi. "Bizim ne işimiz var Libya'da?" diyen CHP'yi kızdıracak açıklamalarda bulunan Baykal, "Trablus ile yapılan anlaşma çok önemli. Emeği geçenleri kutluyorum. Gerçekten çok yerinde olmuştur" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 20:38:00 - 2022-10-06 20:38:30

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal uzun bir aradan sonra gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Baykal, ''Trablus ile yapılan anlaşma çok önemli. Emeği geçenleri kutluyorum. Türkiye'nin Akdeniz'deki yeraltı kaynaklarına ulaşma yolunun açılmış olması çok büyük değerlidir" ifadelerini kullandı.

Bir süredir sağlık sorunları ile boğuşan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Libya ve Türkiye arasında yapılan hidrokarbon anlaşması hakkında yorumlar yaptı.

"Yapılan anlaşma çok önemli"

Deniz Baykal, "Trablus ile yapılan anlaşma çok önemli. Emeği geçenleri kutluyorum. Gerçekten çok yerinde olmuştur. Türkiye'nin Akdeniz'deki yeraltı kaynaklarına ulaşma yolunun açılmış olması çok büyük değerlidir. Libya'da iç savaş dolayısıyla BM'nin Milli Mutabakat Hükümeti'ni meşru olarak görmesi çok değerli" ifadelerini kullandı.

2017 yılında kısmi felç geçirmişti

Beyin damarlarından birine pıhtı atması sebebiyle kısmı felç geçiren Baykal, 2017 yılından bu yana çok sayıda ameliyat geçirdi.

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