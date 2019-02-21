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Deniz Baykal TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti

Sağlık sorunları nedeniyle siyasetten uzak kalan CHP'nin Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TBMM Genel Kurulu'nda kürsüya çıkarak milletvekiliği yeminini etti.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:06

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Bugün özel bir gün. Türk siyasetinin duayeni, TBMM'nin geçici başkanlarından değerli devlet adamı, değerli büyüğüm Sayın Deniz Baykal'ı, bugün, uzun bir aradan sonra TBMM'de görmekten büyük bir mutluluk diliyorum. Aramız hoş geldiniz." dedi.

Gök,Deniz Baykal, milletvekili yemini etmek üzere kürsüye davet etti.

Tekerlekli sandalyeyle geldi

Baykal, tekerlekli sandalyede, görevlilerin yardımıyla kürsüye geldi. Bu arada milletvekilleri Baykal'ı ayakta alkışladı. Baykal, kürsüye gelirken milletvekillerini eliyle selamladı.

Baykal, kürsüde milletvekili yemini etti. Yeminin ardından da Genel Kurulda bulunan milletvekilleri Baykal'ı yine alkışladı.

Levent Gök, "Sayın Baykal bugün hepimize büyük bir mücadele örneği göstermiştir. Kendisine sağlık ve esenlikler dilerim." dedi.

Yemin sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM Geçici Başkanı Celal Adan da Genel Kurulda hazır bulundu.

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal, Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, bazı milletvekilleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de yemini izledi.

Eşi Olcay Baykal ile bazı milletvekillerinin yemin sırasında duygulandığı görüldü.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:06
  1. Antalya
  2. Deniz Baykal
  3. Milletvekilliği yemini
  4. Yemin töreni
  5. TBMM Genel Kurulu

YORUM YAZ

  • NurNur38 dk önce
    ?????!!!
  • zeki aksuogluzeki aksuoglu42 dk önce
    ya rabbi ne günlere kaldık ......................
  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    ne duruma düştük yahu adam ayağa kalkamıyor konuşurken nefesi yetmiyor bizleri koruyup kollamaktan bahis ediyor. esas kendisi bakıma muhtaç çokmu aç kalmış milletvekili maaşı almak içinmi seçtirmiş kendisini. yazık aldığı maaşlara gözleri doymuyor bunların. öbür tarafta allah doyuracak
  • dadaşdadaş1 sa önce
    ne saçma iş emekli olmadan önce her sene genel sağlıkta n birde pisko teknikten geçer öyle iş başı alırdık şimdide öyle kötümü hayır çok güzel ee bu ne şimdi garip şeyler vesselam.....
  • AdanalıAdanalı2 sa önce
    Ülen bu daha yaşıyormu?

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