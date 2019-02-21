Deniz Baykal TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti Sağlık sorunları nedeniyle siyasetten uzak kalan CHP'nin Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TBMM Genel Kurulu'nda kürsüya çıkarak milletvekiliği yeminini etti.

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