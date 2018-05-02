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Deniz Baykal muamması son buldu!

Uzun süredir tedavi gören CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili adayı olacak.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:03
Deniz Baykal muamması son buldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün akşam saatlerinde Deniz Baykal’ı Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ziyaret ettiği öğrenilirken, ziyaretin ana gündemini Baykal’ın milletvekili adayı olup olmayacağı konusu oluşturdu.

OLCAY BAYKAL İKNA EDİLDİ

Kılıçdaroğlu’nun, “Sizi Antalya aday listesinin başına (1’inci sıra) yazmak istiyoruz” dediği öğrenilirken, Baykal ailesine yakın kaynaklar teklifi doğruladı. Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal’ın teklife mesafeli yaklaştığı fakat daha sonra ikna edildiği vurgulandı.

EVRAKLAR HAZIRLANIYOR

Deniz Baykal’a uzun süre siyaset yapan, tedavi sürecini de yakından takip eden CHP'nin eski Antalya Milletvekili Osman Kaptan, “Kemal Bey’in Deniz Bey’e 1’inci sırayı teklif etti. Aslında burada ikna edilecek kişi Olcay Hanım’dı. O da bugün ikna oldu. Şu an adaylık için evrakları hazırlıyoruz. Son bilgi bu” dedi.

SAĞLIK DURUM ÇOK İYİ

Deniz Baykal’ın son derece dinç olduğunu kaydeden Kaptan, “Deniz Bey siyasetten hiç kopmadı. Ben Baykal ailesi ile sürekli beraberim. Tedavi sürecini de yakından takip ediyorum. Kemal Bey doğru olanı yaptı. Deniz Bey’in Türk siyasetine katacağı çok şey var” diye konuştu.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:03
  1. Antalya
  2. Deniz Baykal

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